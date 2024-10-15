Мбаппе отрицает. Футболист Реала фигурирует в деле об изнасиловании.

Шведская газета «Expressen» сообщила, что полиция Стокгольма подтвердила факт расследования в отношении известного футболиста мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, который фигурирует в деле об изнасиловании.

Как говорится в материалах дела, Килиан поселился в отеле Bank на улице Арсенальгатан в Стокгольме 10 октября. Там игрок посетил ночной клуб, а затем вернулся в отель. Уже на следующий день в полицию поступило заявление об изнасиловании.

«По информации, полученной «Expressen», полиция расследует дело в отношении футбольной звезды Мбаппе, которого подозревают в совершении сексуального насилия», - говорится в сообщении.

Французский футболист уже успел прокомментировать эти новости, заявив, что стал жертвой «фейковых новостей». Также Мбаппе сообщил, что будет требовать от редакции «Expressen» обоснованных объяснений относительно этой новости, ведь это серьезное обвинение.

Впоследствии в полиции также прокомментировали инцидент и сообщили, что Мбаппе находится под «обоснованным подозрением», что считается самой низкой формой подозрения в Швеции.

Напомним, что Килиан посетил Стокгольм в день матча между сборными Израиля и Франции (1:4).