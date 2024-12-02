Тяжелая потеря. Воспитанник Барселоны рвет кресты в США

Воспитанник «Барселоны» и футболист «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пуч порвал крестообразные связки левого колена, сообщают социальные сети клуба.

25-летний футболист даже после полученного повреждения продолжил играть и отдал победный ассист на 85-минуте в матче против «Сиэтла», благодаря чему его клуб вышел в финал плей-офф МЛС.

В текущем сезоне Рики Пуч провел 33 матча, забил 17 голов и отдал 12 ассистов.