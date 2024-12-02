Тяжелая потеря. Воспитанник Барселоны рвет кресты в США

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Рики Пуч порвал крестообразные связки колена
Воспитанник «Барселоны» и футболист «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пуч порвал крестообразные связки левого колена, сообщают социальные сети клуба.
25-летний футболист даже после полученного повреждения продолжил играть и отдал победный ассист на 85-минуте в матче против «Сиэтла», благодаря чему его клуб вышел в финал плей-офф МЛС.
В текущем сезоне Рики Пуч провел 33 матча, забил 17 голов и отдал 12 ассистов.
Midfielder @RiquiPuig has sustained a torn anterior cruciate ligament (ACL) in his left knee.— LA Galaxy (@LAGalaxy) December 2, 2024
Puig sustained the injury in the second half of the match, continuing to play over thirty minutes despite his injury, and providing the game-winning assist on Dejan Joveljić’s 85th… pic.twitter.com/roTZASvPZ3
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