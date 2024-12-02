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  4. Тяжелая потеря. Воспитанник Барселоны рвет кресты в США
Major League Soccer
02 декабря 2024, 09:51 |
576
0

Тяжелая потеря. Воспитанник Барселоны рвет кресты в США

Рики Пуч порвал крестообразные связки колена

02 декабря 2024, 09:51 |
576
0
Тяжелая потеря. Воспитанник Барселоны рвет кресты в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Рики Пуч

Воспитанник «Барселоны» и футболист «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пуч порвал крестообразные связки левого колена, сообщают социальные сети клуба.

25-летний футболист даже после полученного повреждения продолжил играть и отдал победный ассист на 85-минуте в матче против «Сиэтла», благодаря чему его клуб вышел в финал плей-офф МЛС.

В текущем сезоне Рики Пуч провел 33 матча, забил 17 голов и отдал 12 ассистов.

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Лос-Анджелес Гэлакси Major League Soccer (MLS) Рики Пуч Сиэтл Саундерс Барселона
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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