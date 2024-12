Тяжелая потеря. Воспитанник Барселоны рвет кресты в США

Воспитанник «Барселоны» и футболист «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пуч порвал крестообразные связки левого колена, сообщают социальные сети клуба.

25-летний футболист даже после полученного повреждения продолжил играть и отдал победный ассист на 85-минуте в матче против «Сиэтла», благодаря чему его клуб вышел в финал плей-офф МЛС.

В текущем сезоне Рики Пуч провел 33 матча, забил 17 голов и отдал 12 ассистов.

Midfielder @RiquiPuig has sustained a torn anterior cruciate ligament (ACL) in his left knee.



Puig sustained the injury in the second half of the match, continuing to play over thirty minutes despite his injury, and providing the game-winning assist on Dejan Joveljić’s 85th… pic.twitter.com/roTZASvPZ3