Аморим обратился к Хойлунду после матча против Буде-Глимт в Лиге Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим обратился к датскому форварду «красных дьяволов» Расмусу Хойлунду после матча пятого тура Лиги Европы, где английская команда обыграла «Буде-Глимт» (3:2).

«Ему нужно больше совершенствоваться, он делает много прикосновений, когда держит мяч. Он отлично действовал в переходных фазах. Он был агрессивен в борьбе за мяч. Он качественный игрок», – сказал Аморим.

Хойлунд отличился дублем в матче против «Буде-Глимта». В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает 12 строчку турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы, имея в своем активе 9 турнирных пунктов после 5 сыгранных матчей.

Ранее Рубен Аморим подвел итоги игры против «Буде-Глимт».

