Артем СЛЕСАР: «Заря заслуживает быть выше в таблице УПЛ»

Вингер луганской «Зари» Артем Слесар оценил первую половину сезона 2024/25 в исполнении своей команды:

«Я думаю, что однозначно мы заслуживаем быть выше в турнирной таблице. Мы проиграли игры, которые должны были выигрывать, или хотя бы играть вничью и забирать свои очки. Но так случилось, мы не падаем духом, идем дальше. Сейчас мы поднялись в таблице.

Возможно фарта не хватало, потому что моменты были, мы их создавали, хорошо играли, и не могли просто забить мяч. Да ужасно, можно сказать, играли в обороне».

«Заря» по итогам первой части сезона УПЛ занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 22 очка в 16 матчах.