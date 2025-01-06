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Украина. Премьер лига
06 января 2025, 11:49 | Обновлено 06 января 2025, 11:50
33
0

Артем СЛЕСАР: «Заря заслуживает быть выше в таблице УПЛ»

Вингер луганского клуба оценил первую половину сезона 2024/25.

06 января 2025, 11:49 | Обновлено 06 января 2025, 11:50
33
0
Артем СЛЕСАР: «Заря заслуживает быть выше в таблице УПЛ»
ФК Заря. Артем Слесар

Вингер луганской «Зари» Артем Слесар оценил первую половину сезона 2024/25 в исполнении своей команды:

«Я думаю, что однозначно мы заслуживаем быть выше в турнирной таблице. Мы проиграли игры, которые должны были выигрывать, или хотя бы играть вничью и забирать свои очки. Но так случилось, мы не падаем духом, идем дальше. Сейчас мы поднялись в таблице.

Возможно фарта не хватало, потому что моменты были, мы их создавали, хорошо играли, и не могли просто забить мяч. Да ужасно, можно сказать, играли в обороне».

«Заря» по итогам первой части сезона УПЛ занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 22 очка в 16 матчах.

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Артем Слесар Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: ФК Заря Луганск
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