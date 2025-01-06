Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Милота дня. Месси встретился с друзьями детства вместо Байдена
Другие новости
06 января 2025, 11:51 | Обновлено 06 января 2025, 12:00
408
0

ФОТО. Милота дня. Месси встретился с друзьями детства вместо Байдена

В Росарио состоялась очень милая встреча

06 января 2025, 11:51 | Обновлено 06 января 2025, 12:00
408
0
ФОТО. Милота дня. Месси встретился с друзьями детства вместо Байдена
Post United. Лионель Месси с друзьями

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси организовал встречу с экс-одноклубниками по детской команде «Ньюэллс Олд Бойз».

Интернет-медиа «Post United» опубликовало фотографию с мероприятия, которое состоялось в доме лидера сборной Аргентины, в Росарио.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

С этими ребятами Месси играл в детсткой команде с 6-летнего возраста и до момента переезда в Барселону в 2000-м году.

«Месси показал свою скромность и человечность, ведь из-за этого он пропустил встречу с Байденом», – отмечают в комментариях.

По теме:
ФОТО. Что она с собой сделала? Вот как сейчас выглядит сестра Неймара
ФОТО. Мамский вайб. Жена Ефима Конопли блеснула своей фигурой
ВИДЕО. Свитолина в красном платье зажгла в рекламе ювелирных изделий
фото lifestyle Лионель Месси Интер Майами Ньюэллс Олд Бойз
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
Футбол | 06 января 2025, 11:19 1
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика

Процесс открытия второй допинг-пробы занимает от 6 до 8 недель

14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
Хоккей | 06 января 2025, 01:47 0
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею

Чехия завоевала бронзу

Довбик помог волкам в римском дерби. Рома обыграла Лацио
Футбол | 05.01.2025, 23:42
Довбик помог волкам в римском дерби. Рома обыграла Лацио
Довбик помог волкам в римском дерби. Рома обыграла Лацио
«Будут рады это сделать». Арсенал шокировал Зинченко своим решением
Футбол | 06.01.2025, 07:49
«Будут рады это сделать». Арсенал шокировал Зинченко своим решением
«Будут рады это сделать». Арсенал шокировал Зинченко своим решением
Салах догнал легенду футбола в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
Футбол | 05.01.2025, 20:23
Салах догнал легенду футбола в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
Салах догнал легенду футбола в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дебют в хоккейной элите: «беглецы», победа над США и лучший вратарь
Дебют в хоккейной элите: «беглецы», победа над США и лучший вратарь
05.01.2025, 08:20 5
Хоккей
ВИДЕО. Усик стал миллиардером, а Джошуа назвал следующего соперника
ВИДЕО. Усик стал миллиардером, а Джошуа назвал следующего соперника
05.01.2025, 16:10
Бокс
«Это безумие». Временный чемпион высказался о гонорарах Усика и Фьюри
«Это безумие». Временный чемпион высказался о гонорарах Усика и Фьюри
04.01.2025, 16:02 1
Бокс
Месси получит от Байдена высшую награду США. Известно, за что
Месси получит от Байдена высшую награду США. Известно, за что
04.01.2025, 15:05 3
Футбол
Это 100%. Чемпион мира бросил вызов Усику, этого боя хочет промоутер Джошуа
Это 100%. Чемпион мира бросил вызов Усику, этого боя хочет промоутер Джошуа
04.01.2025, 19:09 4
Бокс
Полноценный переход. Агенты готовят трансфер для полузащитника Динамо
Полноценный переход. Агенты готовят трансфер для полузащитника Динамо
05.01.2025, 12:12 3
Футбол
Шахтер готовит трансфер футболиста одного из самых титулованных клубов мира
Шахтер готовит трансфер футболиста одного из самых титулованных клубов мира
04.01.2025, 21:09 27
Футбол
Внезапно умер экс-воротарь Днепра и известный тренер голкиперов в Украине
Внезапно умер экс-воротарь Днепра и известный тренер голкиперов в Украине
04.01.2025, 20:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем