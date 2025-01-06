ФОТО. Милота дня. Месси встретился с друзьями детства вместо Байдена

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси организовал встречу с экс-одноклубниками по детской команде «Ньюэллс Олд Бойз».

Интернет-медиа «Post United» опубликовало фотографию с мероприятия, которое состоялось в доме лидера сборной Аргентины, в Росарио.

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С этими ребятами Месси играл в детсткой команде с 6-летнего возраста и до момента переезда в Барселону в 2000-м году.

«Месси показал свою скромность и человечность, ведь из-за этого он пропустил встречу с Байденом», – отмечают в комментариях.