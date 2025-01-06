Им интересовалось Динамо. Шахтер нацелился на украинского защитника

Донецкий «Шахтер» определился с главной трансферной целью на ближайшее время – руководство «горняков» собирается усилить команду украинским защитником.

Сообщается, что представитель полтавской «Ворсклы» Илья Крупский может присоединиться к «Шахтеру» во время зимнего трансферного окна. Футболист имеет несколько предложений и должен принять решение, где собирается продолжить карьеру – в иностранном клубе или в УПЛ.

Перспективным защитником ранее интересовалось киевское «Динамо», однако было вынуждено отказаться от трансфера из-за высокой стоимости футболиста.

В этом сезоне Илья Крупский провел за «Ворсклу» 15 матчей в чемпионате и отметился одной результативной передачей.