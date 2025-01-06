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  4. Им интересовалось Динамо. Шахтер нацелился на украинского защитника
Украина. Премьер лига
06 января 2025, 11:35 |
917
1

Им интересовалось Динамо. Шахтер нацелился на украинского защитника

Илья Крупский заинтересовал руководство донецкого клуба

06 января 2025, 11:35 |
917
1
Им интересовалось Динамо. Шахтер нацелился на украинского защитника
ФК Ворскла. Илья Крупский

Донецкий «Шахтер» определился с главной трансферной целью на ближайшее время – руководство «горняков» собирается усилить команду украинским защитником.

Сообщается, что представитель полтавской «Ворсклы» Илья Крупский может присоединиться к «Шахтеру» во время зимнего трансферного окна. Футболист имеет несколько предложений и должен принять решение, где собирается продолжить карьеру – в иностранном клубе или в УПЛ.

Перспективным защитником ранее интересовалось киевское «Динамо», однако было вынуждено отказаться от трансфера из-за высокой стоимости футболиста.

В этом сезоне Илья Крупский провел за «Ворсклу» 15 матчей в чемпионате и отметился одной результативной передачей.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Ворскла Полтава трансферы трансферы УПЛ Илья Крупский ТаТоТаке
Микола Титюк Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 2
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ViAn
Крупський буде 3-м після Коноплі і Вінінсіуса Тобіаса. Сатистика у Вінісіуса не така і погана. Він дуже ефективний. 4 гольові дії у 6 матчах чемпіонату. Тому це справа Іллі. Багато хто пішов шляхом швидких і великих грошей. Фесюн вже півроку гріє лавочку. І буде гріти наступні пару років. А там підросте Баглай.
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Gargantua81
а Коноплю легализуют?
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