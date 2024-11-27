Лига чемпионов27 ноября 2024, 14:30 |
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Кобе – Централ Кост Маринерс – 3:2. Два автогола в матче. Видео голов
Смотрите видеообзор матча Лиги Чемпионов Азии
27 ноября 2024, 14:30 |
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26 ноября в Лиге Чемпионов Азии состоялся матч между «Кобе» и «Централ Кост Маринерс».
Напряженная встреча завершилась победой японской команды со счётом 3:2, в которой было зафиксировано два автогола.
Лига Чемпионов Азии. 5 тур. 26 ноября
«Кобе» – «Централ Кост Маринерс» – 3:2
Голы: Кикути 40, Сторм Ру 49 (автогол), Сасаки, 81 – Ямагучи 54 (автогол), Брандтман, 74
Видеообзор матча:
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