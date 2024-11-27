Кобе – Централ Кост Маринерс – 3:2. Два автогола в матче. Видео голов

26 ноября в Лиге Чемпионов Азии состоялся матч между «Кобе» и «Централ Кост Маринерс».

Напряженная встреча завершилась победой японской команды со счётом 3:2, в которой было зафиксировано два автогола.

Лига Чемпионов Азии. 5 тур. 26 ноября

«Кобе» – «Централ Кост Маринерс» – 3:2

Голы: Кикути 40, Сторм Ру 49 (автогол), Сасаки, 81 – Ямагучи 54 (автогол), Брандтман, 74

Видеообзор матча: