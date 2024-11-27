Ассистент Пушича сказал, почему согласен работать в Украине во время войны

Ассистент главного тренера «Шахтера» Крис ван дер Верден откровенно рассказал о своем отношении к войне в Украине. Специалист рассказал, как согласился на предложение «горняков».

– Говорю это всем иностранным тренерам и игрокам. Надо быть смелым человеком, чтобы приехать в Украину жить и работать после начала полномасштабного вторжения. Как вы отреагировали на предложение "Шахтера"?

– В прошлом году я перестал работать в своем предыдущем футбольном клубе. Главный тренер ушел, я еще остался на две недели, пока искали нового коуча. Я сказал, что хочу продолжать работу, но меня предупредили, что придет новый тренер. И, должно быть, через две недели мне придется уйти.

Это был понедельник, поэтому я поехал домой и сказал, что теперь у меня есть несколько месяцев отдыха. А на следующий день получил звонок от Мистера. Он сказал, что я ему нужен еще на «вчера». Решения нужно было принимать немедленно. Пушич сказал, что иногда не нужно много обдумывать, а нужно просто сказать да.

И это меня действительно убедило. Уже в среду я ехал на машине вместе с женой в Антверпен на матч горняков в Лиге чемпионов. Я взял свой чемодан с собой. Вечером я разговаривал со спортивным директором Дарио Срной, а потом мы подписали контракт. Потому все было очень быстро, и у меня не было времени по-настоящему думать.

Вся моя семья также говорит, что ты должен быть смелым, чтобы принять это предложение. Они меня поддержали. Сказали: "Хорошо, давай попробуем".

– Гуглили какую-то информацию об Украине, когда получили предложение?

– Нет, я просто согласился работать в «Шахтере». Я такой парень, что хочу знать все детали и нюансы, но Мистер одним телефонным звонком побуждал меня принять приглашение. Иногда нужно не ставить слишком много вопросов, а просто сделать это, – заявил специалист.

Ранее Крис ван дер Верден откровенно оценил перспективы лидера «горняков» Георгия Судакова заиграть в Европе.