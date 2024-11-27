Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ассистент Пушича сказал, почему согласен работать в Украине во время войны
Украина. Премьер лига
27 ноября 2024, 15:29 |
280
0

Ассистент Пушича сказал, почему согласен работать в Украине во время войны

Крис ван дер Верден не боится новых вызовов

27 ноября 2024, 15:29 |
280
0
Ассистент Пушича сказал, почему согласен работать в Украине во время войны
ФК Шахтер. Крис ван дер Верден

Ассистент главного тренера «Шахтера» Крис ван дер Верден откровенно рассказал о своем отношении к войне в Украине. Специалист рассказал, как согласился на предложение «горняков».

– Говорю это всем иностранным тренерам и игрокам. Надо быть смелым человеком, чтобы приехать в Украину жить и работать после начала полномасштабного вторжения. Как вы отреагировали на предложение "Шахтера"?

– В прошлом году я перестал работать в своем предыдущем футбольном клубе. Главный тренер ушел, я еще остался на две недели, пока искали нового коуча. Я сказал, что хочу продолжать работу, но меня предупредили, что придет новый тренер. И, должно быть, через две недели мне придется уйти.

Это был понедельник, поэтому я поехал домой и сказал, что теперь у меня есть несколько месяцев отдыха. А на следующий день получил звонок от Мистера. Он сказал, что я ему нужен еще на «вчера». Решения нужно было принимать немедленно. Пушич сказал, что иногда не нужно много обдумывать, а нужно просто сказать да.

И это меня действительно убедило. Уже в среду я ехал на машине вместе с женой в Антверпен на матч горняков в Лиге чемпионов. Я взял свой чемодан с собой. Вечером я разговаривал со спортивным директором Дарио Срной, а потом мы подписали контракт. Потому все было очень быстро, и у меня не было времени по-настоящему думать.

Вся моя семья также говорит, что ты должен быть смелым, чтобы принять это предложение. Они меня поддержали. Сказали: "Хорошо, давай попробуем".

– Гуглили какую-то информацию об Украине, когда получили предложение?

– Нет, я просто согласился работать в «Шахтере». Я такой парень, что хочу знать все детали и нюансы, но Мистер одним телефонным звонком побуждал меня принять приглашение. Иногда нужно не ставить слишком много вопросов, а просто сделать это, – заявил специалист.

Ранее Крис ван дер Верден откровенно оценил перспективы лидера «горняков» Георгия Судакова заиграть в Европе.

По теме:
ЮКСА крупно уступила Вікторії. Игроки из Сум забили 5 мячей
Рашисты травмировали украинского футболиста во время ракетного обстрела
«Не отражает потенциала». Судаков высказался о Лунине в Реале
Марино Пушич Дарио Срна Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
Бокс | 27 ноября 2024, 07:37 5
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?

Наибольшее признание получил Даниэль Дюбуа

Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
Футбол | 27 ноября 2024, 12:24 7
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ

Вспоминаем начальный этап украинского хавбека в европейском футболе…

Динамо – Виктория. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 27.11.2024, 15:04
Динамо – Виктория. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Динамо – Виктория. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Футбол | 26.11.2024, 23:59
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Хаби Алонсо отреагировал на дебют Степанова за Байер в Лиге чемпионов
Футбол | 27.11.2024, 08:01
Хаби Алонсо отреагировал на дебют Степанова за Байер в Лиге чемпионов
Хаби Алонсо отреагировал на дебют Степанова за Байер в Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Переобулся. Фьюри изменил мнение и назвал своего лучшего соперника
Переобулся. Фьюри изменил мнение и назвал своего лучшего соперника
26.11.2024, 07:47 2
Бокс
Сразу же в Лиге чемпионов. 17-летний украинец дебютировал за Байер
Сразу же в Лиге чемпионов. 17-летний украинец дебютировал за Байер
26.11.2024, 23:39 36
Футбол
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
26.11.2024, 08:25 2
Футбол
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
26.11.2024, 08:13 10
Футбол
Карл Фроч объяснил, почему Майк Тайсон кусал свои перчатки в бою с Полом
Карл Фроч объяснил, почему Майк Тайсон кусал свои перчатки в бою с Полом
25.11.2024, 18:45
Бокс
Мудриком заинтересовались 3 участника Лиги чемпионов. Известен ответ Челси
Мудриком заинтересовались 3 участника Лиги чемпионов. Известен ответ Челси
25.11.2024, 20:01 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем