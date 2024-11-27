Чемпионшип27 ноября 2024, 13:40 | Обновлено 27 ноября 2024, 13:41
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Норвич – Плимут – 6:1. Разгром в Чемпионшипе. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии
27 ноября 2024, 13:40 | Обновлено 27 ноября 2024, 13:41
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26 ноября в Чемпионшипе Англии состоялся матч между «Норвич» и «Плимут».
«Норвич» одержал разгромную победу с результатом 6:1.
Чемпионшип Англии. 17 тур. 26 ноября
«Норвич» – «Плимут» – 6:1
Голы: Сайнс 2, 17, 72, Даффи 51, Слимане 80, Црнац, 82 – Бунду, 39
Видеообзор матча:
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Ante Crnac (Норвич).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Анис Бен Слимане (Норвич).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Сайнс (Норвич).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Шейн Даффи (Норвич).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Мустафа Бунду (Плимут).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Сайнс (Норвич).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Сайнс (Норвич).
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