26.11.2024 21:45 – FT 1 : 0
Чемпионшип27 ноября 2024, 13:15 | Обновлено 27 ноября 2024, 13:19
28
0
Уотфорд – Бристоль Сити – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии
27 ноября 2024, 13:15 | Обновлено 27 ноября 2024, 13:19
28
0
26 ноября в Чемпионшипе Англии состоялся матч между «Уотфорд» и «Бристоль Сити».
«Уотфорд» одержал важную домашнюю победу результатом 1:0.
Чемпионшип Англии. 17 тур. 26 ноября
«Уотфорд» – «Бристоль Сити» – 1:0
Гол: Эндрюс, 53
Видеообзор матча:
События матча
54’
ГОЛ ! Мяч забил Ryan Andrews (Уотфорд).
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