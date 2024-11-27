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Чемпионшип Англия
Уотфорд
26.11.2024 21:45 – FT 1 : 0
Бристоль Сити
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Чемпионшип
27 ноября 2024, 13:15 | Обновлено 27 ноября 2024, 13:19
28
0

Уотфорд – Бристоль Сити – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии

27 ноября 2024, 13:15 | Обновлено 27 ноября 2024, 13:19
28
0
Уотфорд – Бристоль Сити – 1:0. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября в Чемпионшипе Англии состоялся матч между «Уотфорд» и «Бристоль Сити».

«Уотфорд» одержал важную домашнюю победу результатом 1:0.

Чемпионшип Англии. 17 тур. 26 ноября

«Уотфорд» – «Бристоль Сити» – 1:0

Гол: Эндрюс, 53

Видеообзор матча:

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Ryan Andrews (Уотфорд).
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Уотфорд Бристоль Сити Чемпионшип чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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