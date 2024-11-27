Почему Ливерпуль – главный претендент на чемпионство в АПЛ

«Ливерпуль» выдал такой старт, который мало кто от него ожидал. «Красные» еще во время предсезонной подготовки выглядели хорошо, и еще летом было заметно, что они точно будут бороться за топ-4. Но мало кто мог подумать, что мерсисайдцы настолько сильно войдут в сезон, что уже после 12-ти туров чемпионата будут опережать «Манчестер Сити» на 8 очков, а от остальных конкурентов оторвутся еще сильнее.

Конечно, еще рано говорить о том, что «Ливерпуль» – главный претендент на чемпионство в Англии. Во-первых, у «красных» серьезные преследователи, а сезон еще длинный. Во-вторых, мерсисайдцы – мастера по разбазариванию преимущества, поэтому все еще возможно. Но команда Арне Слота точно является одним из претендентов на титул. С приходом нового тренера «Ливерпуль» выглядит очень хорошо.

Далее рассмотрим основные факторы, которые помогут «красным» в борьбе за чемпионство.

Надежная оборона

Оборона часто становится слабым местом «Ливерпуля». Так было и во времена Юргена Клоппа. Подписание Алисона и Вирджила ван Дейка помогло на некоторое время улучшить ситуацию, но проблема периодически появлялась снова. Сейчас «красные» выглядят в обороне очень хорошо. В 12-ти матчах Премьер-лиги они пропустили 8 голов – это лучший показатель в лиге. Все остальные команды АПЛ пропустили более 10-ти мячей.

Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Прогресс в обороне у мерсисайдцев очевиден. Ибраима Конате в текущем сезоне выглядит совершенно другим игроком по сравнению с предыдущей кампанией и является хорошим напарником для ван Дейка. Слот объясняет надежную игру в обороне тем, что команда много контролирует мяч. Действительно, в большинстве поединков с участием «Ливерпуля» статистика по владению мячом на его стороне.

Специалист также выделил высокий уровень игроков, которые есть в его распоряжении. Речь не только о Конате и ван Дейке. У «красных» есть также молодой Джарелл Куанса, который может подстраховать при необходимости. Да и Джо Гомес получает какие-то минуты, хотя летом казалось, что его время на «Энфилде» подошло к концу. Ну и конечно стоит отметить вратарскую линию мерсисайдцев. Алисон по-прежнему является одним из лучших голкиперов мира, а Куивин Келлехер неплохо его подстраховывает.

Развитие игроков

После ухода Клоппа появился логичный вопрос: что будет с командой, которую он создал? СМИ писали о том, ключевые игроки покинут клуб вслед за немцем и в «Ливерпуле» будет масштабная перестройка. Но ничего не произошло в буквальном смысле. «Красные» не только сохранили своих футболистов, но и практически никого не подписали. Единственные летние подписания мерсисайдцев – голкипер Георгий Мамардашвили на отдаленную перспективу и вингер Федерико Кьеза, который пока не может себя проявить.

То есть по факту «Ливерпуль» не получил никакого усиления на текущий сезон. Команда осталась прежней, но почти не проигрывает и лидирует в АПЛ. Как так? Одна из главных причин нынешнего успеха «Ливерпуля» заключается в работе тренера. Слот еще в Нидерландах показал, что может добиваться успеха в условиях ограниченного бюджета. Он не получил новых футболистов, но сделал лучше тех, которые у него есть.

При нем Конор Брэдли утверждается в статусе сменщика Трента Александра-Арнольда, а Костас Цимикас начинает оказывать давление на Эндрю Робертсона. Луис Диас уже забил больше голов, чем в каждом из первых двух сезонов. Большой прогресс показывают Кертис Джонс и Райан Гравенберх. У голландца существенно увеличилось игровое время, а вместе с тем и роль в команде. А ведь у «красных» еще есть Алексис Макаллистер и Ватару Эндо. Слот нашел подход к игрокам и заставляет их прогрессировать, что является очень важным фактором в успехах команды.

Спад у конкурентов

Ожидалось, что главными участниками чемпионской гонки в текущем сезоне АПЛ будут «Арсенал» и «Манчестер Сити». Может так и будет, кто знает, но сейчас ситуация такова, что мерсисайдцы опережают обе команды, причем с запасом. Безусловно, спад «горожан» и «канониров» очень помог «Ливерпулю». «Красные» начинали сезон без большого давления, поскольку никто не ждал от них мгновенного успеха после эпохи Клоппа. И сейчас они могут продолжать играть без большого давления, потому что имеют хорошее преимущество перед конкурентами.

Даже после двух поражений подряд мерсисайдцы останутся на первом месте в турнирной таблице. Конечно, в какой-то момент сезона и у «Ливерпуля» может случиться спад. Но такой период можно пройти по-разному. «Арсенал» и «Манчестер Сити» показали, насколько они зависимы от конкретных игроков. У «канониров» без Мартина Эдегора пропала креативность в центре поля, а у «горожан» без Родри пропало вообще все.

У «красных» достаточная глубина состава для того, чтобы пережить самый напряженный (зимний) отрезок сезона. Они и сейчас не в полном составе, но продолжают набирать очки. Более того, в ближайшее время в строй должны вернуться Алисон и Диогу Жота, а потом еще и Харви Эллиотт, который хорошо показал себя на предсезонке. От этого состав «Ливерпуля» станет еще глубже. У «красных» практически в каждой линии есть игроки, которые могут подстраховать, а это очень важный фактор на длинной дистанции.

Мохамед Салах

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Салах уже 7 лет является главной ударной силой мерсисайдцев, но в этом сезоне он пребывает в потрясающей форме. В 12-ти матчах Премьер-лиги 32-летний вингер забил 10 мячей и отдал 6 результативных передач. Он является вторым лучшим бомбардиром АПЛ, уступая только Эрлингу Холанду, и лучшим игроком всей лиги по системе гол+пас. В текущем сезоне египтянин забивает в среднем 0,85 гола за матч. Больше было только в его первой кампании на «Энфилде». А показатель в 0,51 ассиста за игру является лучшим в его карьере.

Было бы обидно не бороться за трофеи с таким Салахом, который все еще пребывает на пике формы. В последнее время появляется много разговоров о будущем Мохамеда, чей контракт с «Ливерпулем» рассчитан до конца сезона. Сам игрок подогрел эти разговоры, открыто выразив разочарование тем, что клуб не предлагает ему новое соглашение. Ситуация странная.

Возможно, это последний сезон Салаха на «Энфилде», поэтому нужно извлечь максимальную пользу от пребывания футболиста в составе команды. Если стороны действительно расстанутся летом, почему бы не сделать это в статусе чемпионов Англии? Конечно, впереди еще много работы, и ничего никому не гарантировано, но «красные» находятся в хорошем положении для проведения исторического сезона.

Сергей ЗАВАЛКО