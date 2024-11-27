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Англия
27 ноября 2024, 16:36 |
816
0

Названы 20 лучших тренеров в истории АПЛ. Гвардиола – не первый

Признание получил Сэр Алекс Фергюсон

27 ноября 2024, 16:36 |
816
0
Названы 20 лучших тренеров в истории АПЛ. Гвардиола – не первый
GiveMeSport

Популярное интернет-издание GiveMeSport обнародовало рейтинг из 20 лучших тренеров в истории Английской Премьер-лиги.

Тройку топа открыл француз Арсен Венгер, который на протяжении более чем 20 лет возглавлял лондонский «Арсенал» и выиграл с «канонирами» 3 чемпионства. В том числе на его счету уникальное достижение – «Арсенал» 2003/04 не проиграл ни одного матча в АПЛ, что до сих пор не сумела повторить ни одна команда.

На втором месте расположился нынешний тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола. Он провел во главе «горожан» 316 матчей в Премьер-лиге, одержав 232 победы и выиграв высший дивизион 6 раз.

Лучшим тренером в истории АПЛ был признан Сэр Алекс Фергюсон. Он возглавлял «красных дьяволов» на протяжении 27 лет и выиграл с ними 13 чемпионатов Англии. При этом он является единственным тренером, которому удалось одержать более 500 побед в АПЛ.

Топ-20 лучших тренеров в истории АПЛ по версии GiveMeSport:

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Алекс Фергюсон Жузеп Гвардиола Арсен Венгер Жозе Моуриньо Юрген Клопп Карло Анчелотти Клаудио Раньери Роберто Манчини Антонио Конте Кенни Далглиш Рафаэль Бенитес Дэвид Мойес Гарри Реднапп Мануэль Пеллегрини Маурисио Почеттино Бобби Робсон Кевин Киган Сэм Эллардайс Жерар Улье Микель Артета рейтинг Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу GiveMeSport
Дмитро Вербинський Источник: GiveMeSport
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