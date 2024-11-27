Названы 20 лучших тренеров в истории АПЛ. Гвардиола – не первый

Популярное интернет-издание GiveMeSport обнародовало рейтинг из 20 лучших тренеров в истории Английской Премьер-лиги.

Тройку топа открыл француз Арсен Венгер, который на протяжении более чем 20 лет возглавлял лондонский «Арсенал» и выиграл с «канонирами» 3 чемпионства. В том числе на его счету уникальное достижение – «Арсенал» 2003/04 не проиграл ни одного матча в АПЛ, что до сих пор не сумела повторить ни одна команда.

На втором месте расположился нынешний тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола. Он провел во главе «горожан» 316 матчей в Премьер-лиге, одержав 232 победы и выиграв высший дивизион 6 раз.

Лучшим тренером в истории АПЛ был признан Сэр Алекс Фергюсон. Он возглавлял «красных дьяволов» на протяжении 27 лет и выиграл с ними 13 чемпионатов Англии. При этом он является единственным тренером, которому удалось одержать более 500 побед в АПЛ.

Топ-20 лучших тренеров в истории АПЛ по версии GiveMeSport: