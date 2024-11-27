Балакина раскритиковали за матч ЛЧ, в котором дебютировал Степанов

Украинский арбитр Николай Балакин обслуживал матч пятого тура основного этапа Лиги чемпионов между Байером и РБ Зальцбург (5:0).

После матча тренер австрийцев Пипейн Лейндерс подверг критике некоторые действия украинца. Специалист не понравился, что Балакин не поставил пенальти в ворота немцев.

«Я не понимаю, зачем он пошел просматривать эпизод и затем назначил пенальти. Не могу в это поверить», – цитирует специалист портал LAOLA1.

В этом матче состоялся дебют Артема Степанова на основную команду «Байера». Украинец вышел на поле на 75-й минуте игры. Ранее сам нападающий поделился эмоциями от матча Лиги чемпионов.