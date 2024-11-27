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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 15:52 | Обновлено 27 ноября 2024, 15:53
463
0

Балакина раскритиковали за матч ЛЧ, в котором дебютировал Степанов

Тренеру РБ Зальцбург не понравилось судейство

27 ноября 2024, 15:52 | Обновлено 27 ноября 2024, 15:53
463
0
Балакина раскритиковали за матч ЛЧ, в котором дебютировал Степанов
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Балакин

Украинский арбитр Николай Балакин обслуживал матч пятого тура основного этапа Лиги чемпионов между Байером и РБ Зальцбург (5:0).

После матча тренер австрийцев Пипейн Лейндерс подверг критике некоторые действия украинца. Специалист не понравился, что Балакин не поставил пенальти в ворота немцев.

«Я не понимаю, зачем он пошел просматривать эпизод и затем назначил пенальти. Не могу в это поверить», – цитирует специалист портал LAOLA1.

В этом матче состоялся дебют Артема Степанова на основную команду «Байера». Украинец вышел на поле на 75-й минуте игры. Ранее сам нападающий поделился эмоциями от матча Лиги чемпионов.

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Николай Балакин Лига чемпионов РБ Зальцбург Пепейн Лейндерс Байер
Олег Вахоцкий Источник: LAOLA1
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