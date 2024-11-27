Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Война
  3. Новости войны
  4. Рашисты травмировали украинского футболиста во время ракетного обстрела
Украина
27 ноября 2024, 15:49 |
666
0

Рашисты травмировали украинского футболиста во время ракетного обстрела

Повреждение получил полузащитник «Виктории» Максим Чеглов

27 ноября 2024, 15:49 |
666
0
Рашисты травмировали украинского футболиста во время ракетного обстрела
ФК Виктория. Максим Чеглов

В среду, 27 ноября 2024 года, состоялся матч 18-го тура Первой лиги между сумской «Викторией» и тарасовской ЮКСА. Победу со счетом 5:1 одержали хозяева поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 64-й минуте поединка на поле появился полузащитник сумчан Максим Чеглов, но футболист мог и пропустить эту игру из-за ракетного обстрела со стороны РФ. Об этом сообщил комментатор матча:

«Недавно был прилет баллистической ракетой по городу Сумы, тогда погибло 12 человек, двое из них – дети. Прилет был в плотную городскую застройку, были повреждены многоквартирные дома.

Я это говорю, потому что полузащитник «Виктории» Максим Чеглов сегодня в заявке, но неизвестно, сможет ли он принять участие в игре, именно из-за этого ракетного удара по городу Сумы. Он находился рядом с тем местом, эпицентром удара, этих событий. Он получил ранение ноги в том моменте. Поэтому он не может полноценно играть с первых минут за свою команду».

По теме:
ЮКСА крупно уступила Вікторії. Игроки из Сум забили 5 мячей
Ассистент Пушича сказал, почему согласен работать в Украине во время войны
«Едем за победой». Наставник Вереса пригрозил ЛНЗ перед матчем УПЛ
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы ЮКСА Тарасовка травма российско-украинская война
Дмитро Вербинський Источник: YouTube
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пять самых крупных поражений в тренерской карьере Жузепа Гвардиолы
Футбол | 26 ноября 2024, 15:15 4
Пять самых крупных поражений в тренерской карьере Жузепа Гвардиолы
Пять самых крупных поражений в тренерской карьере Жузепа Гвардиолы

На днях выдающийся испанский наставник получил новый тяжелый удар по амбициям…

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо Киев – Виктория Пльзень
Футбол | 27 ноября 2024, 07:18 20
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо Киев – Виктория Пльзень
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо Киев – Виктория Пльзень

Поединок состоится 28 ноября в 19:45 по Киеву

ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
Футбол | 27.11.2024, 04:32
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
Футбол | 27.11.2024, 13:41
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
Бокс | 27.11.2024, 08:24
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
26.11.2024, 08:13 10
Футбол
Роналду забил 450 голов после 30 лет. Сколько у Месси?
Роналду забил 450 голов после 30 лет. Сколько у Месси?
26.11.2024, 07:22 7
Футбол
Сразу же в Лиге чемпионов. 17-летний украинец дебютировал за Байер
Сразу же в Лиге чемпионов. 17-летний украинец дебютировал за Байер
26.11.2024, 23:39 36
Футбол
Карл Фроч объяснил, почему Майк Тайсон кусал свои перчатки в бою с Полом
Карл Фроч объяснил, почему Майк Тайсон кусал свои перчатки в бою с Полом
25.11.2024, 18:45
Бокс
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
26.11.2024, 08:25 2
Футбол
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
26.11.2024, 23:59 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем