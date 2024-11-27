Рашисты травмировали украинского футболиста во время ракетного обстрела

В среду, 27 ноября 2024 года, состоялся матч 18-го тура Первой лиги между сумской «Викторией» и тарасовской ЮКСА. Победу со счетом 5:1 одержали хозяева поля.

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На 64-й минуте поединка на поле появился полузащитник сумчан Максим Чеглов, но футболист мог и пропустить эту игру из-за ракетного обстрела со стороны РФ. Об этом сообщил комментатор матча:

«Недавно был прилет баллистической ракетой по городу Сумы, тогда погибло 12 человек, двое из них – дети. Прилет был в плотную городскую застройку, были повреждены многоквартирные дома.

Я это говорю, потому что полузащитник «Виктории» Максим Чеглов сегодня в заявке, но неизвестно, сможет ли он принять участие в игре, именно из-за этого ракетного удара по городу Сумы. Он находился рядом с тем местом, эпицентром удара, этих событий. Он получил ранение ноги в том моменте. Поэтому он не может полноценно играть с первых минут за свою команду».