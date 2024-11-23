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  4. Сака превзошел наставника, опередив его по количеству ассистов в АПЛ
Англия
23 ноября 2024, 20:09 | Обновлено 23 ноября 2024, 20:12
440
0

Сака превзошел наставника, опередив его по количеству ассистов в АПЛ

Произошло это в матче Английской Премьер-лиги между Арсеналом и Ноттингем Форест

23 ноября 2024, 20:09 | Обновлено 23 ноября 2024, 20:12
440
0
Сака превзошел наставника, опередив его по количеству ассистов в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака и Микель Артета

23 ноября, в рамках 12-го тура английской Премьер-Лиги, на Эмирейтс встретились Арсенал и Ноттингем Форест. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Голами в этом поединке отметились Букайо Сака (15), Томас Партей (52) и Итан Нванери (86).

Кроме забитого гола, Сака отметился ассистом, благодаря которому он смог опередить своего наставника и легенду английского футбола Микеля Артету по количеству ассистов в АПЛ. Микель, играя хавбека, отдал за свою карьеру 42 ассиста в 284 матчах Премьер-лиги. Сака, будучи вингером, оформил 43 ассиста в 180 матчах.

Этот сезон в Англии Сака проводит на высоком уровне: в 11 матчах АПЛ он отметился 4 голами и 8 ассистами.

Дмитрий БАНАР

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Микель Артета Букайо Сака Арсенал Лондон Арсенал - Ноттингем Форест Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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