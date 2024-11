Сака превзошел наставника, опередив его по количеству ассистов в АПЛ

23 ноября, в рамках 12-го тура английской Премьер-Лиги, на Эмирейтс встретились Арсенал и Ноттингем Форест. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Голами в этом поединке отметились Букайо Сака (15), Томас Партей (52) и Итан Нванери (86).



Кроме забитого гола, Сака отметился ассистом, благодаря которому он смог опередить своего наставника и легенду английского футбола Микеля Артету по количеству ассистов в АПЛ. Микель, играя хавбека, отдал за свою карьеру 42 ассиста в 284 матчах Премьер-лиги. Сака, будучи вингером, оформил 43 ассиста в 180 матчах.



Этот сезон в Англии Сака проводит на высоком уровне: в 11 матчах АПЛ он отметился 4 голами и 8 ассистами.

Дмитрий БАНАР

Bukayo Saka (43) has now provided more Premier League assists than Mikel Arteta (42).



Overtaking the gaffer. 😀 pic.twitter.com/JrtUCJK2aY