Италия – Австралия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния 1/2 финала Кубка Дэвиса 2024
23 ноября пройдет матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Дэвиса 2024 в испанской Малаге.
Путевку в финал между собой разыгрывают сборные Италии и Австралии. Время начала встречи – 14:00 по Киеву.
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Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.
Победители поединка Италия – Австралия выйдут в финал соревнований, где сыграют против Нидерландов.
Составы команд будут объявлены незадолго до старта первой игры. Следите за обновлениями на Sport.ua.
Финал Кубка Дэвиса 2024. Расписание и результаты матчей плей-офф
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