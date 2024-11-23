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Кубок Дэвиса
23 ноября 2024, 01:49 | Обновлено 23 ноября 2024, 01:53
16
0

Италия – Австралия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния 1/2 финала Кубка Дэвиса 2024

23 ноября 2024, 01:49 | Обновлено 23 ноября 2024, 01:53
16
0
Италия – Австралия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Маттео Берреттини

23 ноября пройдет матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Дэвиса 2024 в испанской Малаге.

Путевку в финал между собой разыгрывают сборные Италии и Австралии. Время начала встречи – 14:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.

Победители поединка Италия – Австралия выйдут в финал соревнований, где сыграют против Нидерландов.

Составы команд будут объявлены незадолго до старта первой игры. Следите за обновлениями на Sport.ua.

Финал Кубка Дэвиса 2024. Расписание и результаты матчей плей-офф

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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