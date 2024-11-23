Украина. Премьер лига23 ноября 2024, 02:35 | Обновлено 23 ноября 2024, 03:30
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Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера. Назначены судьи на игры 14-го тура УПЛ
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц
23 ноября 2024, 02:35 | Обновлено 23 ноября 2024, 03:30
123
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Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на очередной тур.
Определены судейские бригады на матчи 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Поединки 14-го тура пройдут с 22 по 25 ноября.
Александр Каленов назначен на матч между Шахтером и Ингульцом.
Максим Козыряцкий будет обслуживать игру Динамо с Черноморцем.
УПЛ. 14-й тур
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