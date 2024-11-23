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Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 02:35 | Обновлено 23 ноября 2024, 03:30
123
0

Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера. Назначены судьи на игры 14-го тура УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц

23 ноября 2024, 02:35 | Обновлено 23 ноября 2024, 03:30
123
0
Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера. Назначены судьи на игры 14-го тура УПЛ
УАФ. Александр Каленов

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на очередной тур.

Определены судейские бригады на матчи 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Поединки 14-го тура пройдут с 22 по 25 ноября.

Александр Каленов назначен на матч между Шахтером и Ингульцом.

Максим Козыряцкий будет обслуживать игру Динамо с Черноморцем.

УПЛ. 14-й тур

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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