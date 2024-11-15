ВИДЕО. Три-трилер. Батагов сравнял счет в матче Украины U-21 с Португалией

15 ноября в 19:30 на стадионе Алверка проходит товарищеский матч Португалия U-21 – Украина U-21.

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Молодежная сборная Украины U-21 проводит спарринг, готовясь к финальному турниру Евро-2025 U-21.

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На 86-й минуте Арсений Батагов ударом головой после подачи с углового сравнял счет (3:3). Батагов забил два гола в чужие ворота и один – в свои.

ГОЛ! 3:3. Арсений Батагов, 86 мин

Видеозапись матча