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Молодежные турниры
15 ноября 2024, 21:19 | Обновлено 15 ноября 2024, 21:25
216
0

ВИДЕО. Три-трилер. Батагов сравнял счет в матче Украины U-21 с Португалией

Арсений Батагов забил два гола в чужие ворота и один – в свои

15 ноября 2024, 21:19 | Обновлено 15 ноября 2024, 21:25
216
0
ВИДЕО. Три-трилер. Батагов сравнял счет в матче Украины U-21 с Португалией

15 ноября в 19:30 на стадионе Алверка проходит товарищеский матч Португалия U-21 – Украина U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Молодежная сборная Украины U-21 проводит спарринг, готовясь к финальному турниру Евро-2025 U-21.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Все голы в матче

На 86-й минуте Арсений Батагов ударом головой после подачи с углового сравнял счет (3:3). Батагов забил два гола в чужие ворота и один – в свои.

ГОЛ! 3:3. Арсений Батагов, 86 мин

Видеозапись матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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