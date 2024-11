ВИДЕО. Эмоции Артеты во время матч с Челси взорвали Интернет

10 ноября в 11-м туре Английской Премьер-лиги состоялось лондонское дерби.

«Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» сыграл вничью с «Арсеналом» – 1:1.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не сумел сдержать эмоциях после нереализованного момента на последних минутах встречи.

Игрок канониров Леандро Троссард не попал по мячу с близкой дистанции, чем отобрал надежду в команды забрать три пункта.

Испанский специалист настолько удивился, что сначала упал на спину, а позже стукнул со злости ладонью по газону.

Подобная реакция тренера понравилась людям, и они сразу начали публиковать эмоции наставника в социальных сетях.

arteta all on the floor💀 pic.twitter.com/ICKmK1Kimx — ت (@neycult) November 10, 2024

Mikel Arteta's reaction when Arsenal missed a chance in the closing moments to win it 😅 pic.twitter.com/0qZdSpnNvB — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 10, 2024