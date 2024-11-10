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Челси
10.11.2024 18:30 – FT 1 : 1
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10 ноября 2024, 20:30 | Обновлено 10 ноября 2024, 21:33
1256
10

Челси и Арсенал разошлись миром в топ-матче АПЛ. Мудрик вышел на замену

Украинский защитник Александр Зинченко остался в резерве у канониров

10 ноября 2024, 20:30 | Обновлено 10 ноября 2024, 21:33
1256
10
Челси и Арсенал разошлись миром в топ-матче АПЛ. Мудрик вышел на замену
Getty Images/Global Images Ukraine

В центральном матче 11-го тура АПЛ Челси на своем поле сыграл вничью с Арсеналом (1:1).

Счет на 60-й минуте для канониров открыл форвард гостей Габриэл Мартинелли. Челси спас игру отыгрался благодаря голу Педру Нету спустя 10 минут.

Вингер Михаил Мудрик вышел на замену у синих на 68-й минуте. Украинский защитник Александр Зинченко остался в резерве у канониров.

Челси (19 очков) поднялся на 3-е место. Арсенал имеет столько же пунктов (4-я позиция).

Лидеры АПЛ: Ливерпуль (28 очков), Ман Сити (23), Челси, Арсенал, Ноттингем Форест, Брайтон (19).

Английская Премьер-лига. 11-й тур, 10 ноября

Челси – Арсенал – 1:1

Голы: Педру Нету, 70 – Мартинелли, 60

Челси: Санчес, Кукурелья, Колуилл, Фофана, Гюсто (Джеймс, 82), Лавия (Фернандес, 68), Кайседо, Палмер, Нету, Мадуэке (Мудрик, 68), Джексон (Нкунку, 88).

Арсенал: Райя, Тимбер, Габриэл, Салиба, Уайт, Райс (Мерино, 71), Парти, Эдегор, Хаверц, Мартинелли (Троссард, 71), Сака (Габриэл Жезус, 81).

Предупреждения: Колуилл, 21, Нету, 33, Мадуэке, 45+1, Кукурелья, 80 – Уайт, 39, Хаверц, 56.

Видео голов и обзор матча

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Педру Нету (Челси).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Челси - Арсенал Михаил Мудрик Александр Зинченко Педру Нету видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 10
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Harun Bakircioğlu
Мареска явно Мудрику доверяет больше, чем Артета Зинченко, хотя первый знает Мудрика полгода, а второй Зинченко знает 8 лет.
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bzzzzzz
Нето офигенно играет. По стилю игры по сути копия Мудрика, только делает все в разы лучше, а купили его раза в два дешевле...
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0
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8number
Мурзік вийшов вдало — зразу відігрались. Але діями не відзначився. Пару навісів в нікуди і розгублені очі. Усе як і рік тому.
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