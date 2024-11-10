Челси и Арсенал разошлись миром в топ-матче АПЛ. Мудрик вышел на замену

В центральном матче 11-го тура АПЛ Челси на своем поле сыграл вничью с Арсеналом (1:1).

Счет на 60-й минуте для канониров открыл форвард гостей Габриэл Мартинелли. Челси спас игру отыгрался благодаря голу Педру Нету спустя 10 минут.

Вингер Михаил Мудрик вышел на замену у синих на 68-й минуте. Украинский защитник Александр Зинченко остался в резерве у канониров.

Челси (19 очков) поднялся на 3-е место. Арсенал имеет столько же пунктов (4-я позиция).

Лидеры АПЛ: Ливерпуль (28 очков), Ман Сити (23), Челси, Арсенал, Ноттингем Форест, Брайтон (19).

Английская Премьер-лига. 11-й тур, 10 ноября

Челси – Арсенал – 1:1

Голы: Педру Нету, 70 – Мартинелли, 60

Челси: Санчес, Кукурелья, Колуилл, Фофана, Гюсто (Джеймс, 82), Лавия (Фернандес, 68), Кайседо, Палмер, Нету, Мадуэке (Мудрик, 68), Джексон (Нкунку, 88).

Арсенал: Райя, Тимбер, Габриэл, Салиба, Уайт, Райс (Мерино, 71), Парти, Эдегор, Хаверц, Мартинелли (Троссард, 71), Сака (Габриэл Жезус, 81).

Предупреждения: Колуилл, 21, Нету, 33, Мадуэке, 45+1, Кукурелья, 80 – Уайт, 39, Хаверц, 56.

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