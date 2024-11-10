Англия10 ноября 2024, 20:55 | Обновлено 10 ноября 2024, 21:33
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Челси – Арсенал – 1:1. Битва грандов АПЛ. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 11-го тура АПЛ
10 ноября 2024, 20:55 | Обновлено 10 ноября 2024, 21:33
1096
3
10 ноября проходит матч 11-го тура АПЛ между «Челси» и «Арсеналом».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Игра проходит на «Стемфорд Бридж» в Лондоне. Время начала – 18:30 по киевскому времени.
Видео голов смотрите в Telegram-канале!
Английская Премьер-лига. 11-й тур. 10 ноября
Челси – Арсенал – 1:1
Гол: Нету, 70 – Мартинелли, 60
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Габриэл Мартинелли, 60 мин
ГОЛ! 1:1. Педру Нету, 70 мин
События матча
70’
ГОЛ ! Мяч забил Педру Нету (Челси).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
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Бразилець і португалець вирішили лондонське дербі внічию. Тільки бразилець італійського походження. Який як і ряд "італійських" бразильських формулістів типу Барікелло, Масса і ще однієї легенда Ф1 народився в Сан-Паулу чи близько того, де італійців не набагато менше ніж в Аргентині, де кожен другий відомий футболіст італійський аргентинець.
а шо - пуперзірка не грає в основі?
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