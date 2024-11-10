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Чемпионат Англии
Челси
10.11.2024 18:30 – FT 1 : 1
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
10 ноября 2024, 20:55 | Обновлено 10 ноября 2024, 21:33
1096
3

Челси – Арсенал – 1:1. Битва грандов АПЛ. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 11-го тура АПЛ

10 ноября 2024, 20:55 | Обновлено 10 ноября 2024, 21:33
1096
3
Челси – Арсенал – 1:1. Битва грандов АПЛ. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine.

10 ноября проходит матч 11-го тура АПЛ между «Челси» и «Арсеналом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Игра проходит на «Стемфорд Бридж» в Лондоне. Время начала – 18:30 по киевскому времени.

Видео голов смотрите в Telegram-канале!

Английская Премьер-лига. 11-й тур. 10 ноября

Челси – Арсенал – 1:1

Гол: Нету, 70 Мартинелли, 60

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Габриэл Мартинелли, 60 мин

ГОЛ! 1:1. Педру Нету, 70 мин

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Педру Нету (Челси).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Комментарии 3
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antt
Бразилець і португалець вирішили лондонське дербі внічию. Тільки бразилець італійського походження. Який як і ряд "італійських" бразильських формулістів типу Барікелло, Масса і ще однієї легенда Ф1 народився в Сан-Паулу чи близько того, де італійців не набагато менше ніж в Аргентині, де кожен другий відомий футболіст італійський аргентинець.
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0
easterly
а шо - пуперзірка не грає в основі?
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-2
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