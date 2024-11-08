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Чемпионат Англии
Челси
10.11.2024 18:30 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 ноября 2024, 21:54 |
158
0

Челси – Арсенал. Мудрик vs Зинченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 ноября в 18:30 матч чемпионата Англии

08 ноября 2024, 21:54 |
158
0
Челси – Арсенал. Мудрик vs Зинченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 10 ноября, состоится матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Челси» и «Арсенал».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». В ней примут участие украинские легионеры: Михаил Мудрик («Челси») и Александр Зинченко («Арсенал»).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Челси – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Челси – Арсенал
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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