Челси – Арсенал. Мудрик vs Зинченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 10 ноября, состоится матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Челси» и «Арсенал».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». В ней примут участие украинские легионеры: Михаил Мудрик («Челси») и Александр Зинченко («Арсенал»).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Челси – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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