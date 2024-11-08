Англия08 ноября 2024, 21:54 |
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Челси – Арсенал. Мудрик vs Зинченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 ноября в 18:30 матч чемпионата Англии
08 ноября 2024, 21:54 |
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В воскресенье, 10 ноября, состоится матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Челси» и «Арсенал».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». В ней примут участие украинские легионеры: Михаил Мудрик («Челси») и Александр Зинченко («Арсенал»).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Челси – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси – АрсеналСмотреть трансляцию
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