10 ноября на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Челси» встретится с «Арсеналом». Поединок начнется в 17:30 по киевскому времени.

Челси

Команда наглухо провалила позапрошлый сезон. Из той ямы ее вытаскивать поручили Маурисио Почеттино, но тот обеспечил недостаточный прогресс: проиграл финал Кубка Лиги и поднялся с синими лишь на 6-е место в АПЛ. Реакция была типичной для Боули: смена тренера и масштабное обновление состава. Мареска, по сути, разделил то обилием игроков, что под его крылом, на разные группы. Одна удачно выступает в Лиге конференций. Ноа и вовсе получил восемь безответных голов. Правда, в Кубке Лиги октябрь закончился поражением Ньюкаслу. Но перед этим основная обойма тех же сорок в формате АПЛ выигрывала, и в целом показывает вполне симпатичную статистику. Правда, и Манчестер Сити, и Ливерпулю проиграли. А в прошлом туре с МЮ закончили 1:1.

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Арсенал

Клуб долго искал способ вернуться в число лучших. И только бывший капитан, Артета, сумел вернуть канониров на вершину. Точнее, рядом с ней: в прошлом сезоне, параллельно удачно вернувшись в Лигу чемпионов, клуб из Лондона смог до последнего вести борьбу с Манчестер Сити, отстав всего на 2 балла. Сейчас красно-белые пытаются еще прибавить. Но уже терял очки, прежде всего, из-за удалений своих футболистов: вдесятером закончили вничью с Брайтоном и Арсеналом, а потом и вовсе уступили 0:2 Борнмуту. С Ливерпулем, правда, в равных составах закончили 2:2. Но потом произошел провал: и Ньюкаслу в АПЛ, и Интеру в Лиге чемпионов проиграли, серьезно усложнив себе расклады в обоих этих турнирах. Синие уже вытеснили команды из топ-3 Премьер-Лиги, и проигрывать сейчас крайне опасно.

Статистика личных встреч

Канониры выиграли четыре из пяти последних очных официальных матчей при единственной ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы практически равными. Но Артета умеет учиться на ошибках, а синие слабы с грандами. Ставим на то, что канониры выиграют с форой 0 (коэффициент - 1,83).