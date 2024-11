Серхио Рамос поддержал травмированного Милитао

Бывший игрок «Реала» Серхио Рамос выразил слова поддержки своему экс-товарищу по команде Эдеру Милитао, который получил серьезную травму.

«Держись. Ты знаешь этот тяжелый путь, и тебе нужно пройти его снова», – написал Рамос в социальных сетях.

Рамос, который на протяжении многих лет был важной частью обороны «Реала», выразил свою поддержку бывшему партнеру, надеясь, что Милитао удастся успешно пройти реабилитацию и вернуться на поле.

Интересно, что ранее появилась информация о том, что мадридский «Реал» может подписать Серхио Рамоса до конца сезона.

Также стало известно, что Милитао травмировался в матче Ла Лиги против «Осасуны». По прогнозам врачей, игрок будет восстанавливаться почти 9 месяцев.

🚨⚪️ Sergio Ramos: “Stay strong, Militão. You know the way back, you walked it once and you’re going to do it again”. pic.twitter.com/AHS0PbD2gL