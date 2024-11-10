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Испания
10 ноября 2024, 05:05 | Обновлено 10 ноября 2024, 05:07
115
0

Серхио Рамос поддержал травмированного Милитао

Экс-защитник мадридского Реала поддержал бывшего одноклубника

10 ноября 2024, 05:05 | Обновлено 10 ноября 2024, 05:07
115
0
Серхио Рамос поддержал травмированного Милитао
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок «Реала» Серхио Рамос выразил слова поддержки своему экс-товарищу по команде Эдеру Милитао, который получил серьезную травму.

«Держись. Ты знаешь этот тяжелый путь, и тебе нужно пройти его снова», – написал Рамос в социальных сетях.

Рамос, который на протяжении многих лет был важной частью обороны «Реала», выразил свою поддержку бывшему партнеру, надеясь, что Милитао удастся успешно пройти реабилитацию и вернуться на поле.

Интересно, что ранее появилась информация о том, что мадридский «Реал» может подписать Серхио Рамоса до конца сезона.

Также стало известно, что Милитао травмировался в матче Ла Лиги против «Осасуны». По прогнозам врачей, игрок будет восстанавливаться почти 9 месяцев.

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Серхио Рамос Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Эдер Милитао травма травма колена
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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