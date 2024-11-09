Легендарное возвращение. Серхио Рамос может перейти в Реал

Легендарный экс-защитник «Реала» Серхио Рамос может вернуться в «Королевский клуб», сообщает Fichajes.

Как сообщает источник, «Реал» вынужден искать замену Эдеру Милитао, который травмировался в матче 13-го тура Ла Лиги и не сыграет до конца сезона. Рамос является одним из возможных кандидатов в замену травмированному центрбеку.Звездный испанец в настоящее время является свободным агентом. Последним клубом Рамоса была «Севилья».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 38-летнего центрбека в 1,8 миллиона евро.

Рамос выступал за Реал с лета 2005 до лета 2021 года. Центрбек провел за сливочным во всех турнирах 671 матч, в которых забил 101 гол и отдал 40 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Рамос может перейти в чемпионат Аргентины.