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  4. Легендарное возвращение. Серхио Рамос может перейти в Реал
Испания
09 ноября 2024, 19:38 |
1919
0

Легендарное возвращение. Серхио Рамос может перейти в Реал

Сливочные ищут замену Милитао

09 ноября 2024, 19:38 |
1919
0
Легендарное возвращение. Серхио Рамос может перейти в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Легендарный экс-защитник «Реала» Серхио Рамос может вернуться в «Королевский клуб», сообщает Fichajes.

Как сообщает источник, «Реал» вынужден искать замену Эдеру Милитао, который травмировался в матче 13-го тура Ла Лиги и не сыграет до конца сезона. Рамос является одним из возможных кандидатов в замену травмированному центрбеку.Звездный испанец в настоящее время является свободным агентом. Последним клубом Рамоса была «Севилья».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 38-летнего центрбека в 1,8 миллиона евро.

Рамос выступал за Реал с лета 2005 до лета 2021 года. Центрбек провел за сливочным во всех турнирах 671 матч, в которых забил 101 гол и отдал 40 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Рамос может перейти в чемпионат Аргентины.

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Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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