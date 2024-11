«Он великий человек». Лука Модрич – о Карло Анчелотте

Звездный хавбек «Реала» Лука Модрич высказался о главном тренере «Королевского клуба» Карло Анчелотти:

«Карло Анчелотти? Он большой человек. Нельзя спорить со всем, что он сделал для этого клуба. Он многое дал нам, и я уверен, что в будущем он даст много этой команде и будет продолжать приобретать титулы».

Лука Модрич перешел в «Реал» в 2012 году из «Тоттенхэма» за 35 миллионов евро. В этом сезоне полузащитник провел 17 матчей во всех турнирах и отдал 4 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет уволить Анчелотти.

🗣 Luka Modrić: "Carlo Ancelotti? He is a great man. You can't argue with everything he has done for this club. He has given us a lot and I'm sure that in the future he will give a lot to this team and will continue to win titles." pic.twitter.com/UTV5COEJtG