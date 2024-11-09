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  4. «Он великий человек». Лука Модрич – о Карло Анчелотте
Испания
09 ноября 2024, 22:07 |
226
0

«Он великий человек». Лука Модрич – о Карло Анчелотте

Звездный полузащитник «Реала» высказался о наставнике сливочных

09 ноября 2024, 22:07 |
226
0
«Он великий человек». Лука Модрич – о Карло Анчелотте
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Звездный хавбек «Реала» Лука Модрич высказался о главном тренере «Королевского клуба» Карло Анчелотти:

«Карло Анчелотти? Он большой человек. Нельзя спорить со всем, что он сделал для этого клуба. Он многое дал нам, и я уверен, что в будущем он даст много этой команде и будет продолжать приобретать титулы».

Лука Модрич перешел в «Реал» в 2012 году из «Тоттенхэма» за 35 миллионов евро. В этом сезоне полузащитник провел 17 матчей во всех турнирах и отдал 4 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет уволить Анчелотти.

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Лука Модрич Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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