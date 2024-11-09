Названа возможная дата увольнения Анчелотти. Известны причины

Мадридский «Реал» скоро может уволить главного тренера первой команды Карло Анчелотти, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, руководство недовольно результатами клуба, а также тем, что итальянец предоставляет недостаточно много игровой практики молодым и талантливым футболистам.

Отмечается, что «сливочные» могут попрощаться с Карло Анчелотти уже после рождественских праздников.

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 11 матчах. В Лиге чемпионов клуб вообще идет 18-м, потеряв 6 зачетных баллов в 4 поединках.

Ранее сообщалось, что заменить Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала» может Жозе Моуриньо.