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  4. Названа возможная дата увольнения Анчелотти. Известны причины
Испания
09 ноября 2024, 14:26 |
783
0

Названа возможная дата увольнения Анчелотти. Известны причины

Итальянский тренер может остаться без работы уже в январе

09 ноября 2024, 14:26 |
783
0
Названа возможная дата увольнения Анчелотти. Известны причины
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Мадридский «Реал» скоро может уволить главного тренера первой команды Карло Анчелотти, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, руководство недовольно результатами клуба, а также тем, что итальянец предоставляет недостаточно много игровой практики молодым и талантливым футболистам.

Отмечается, что «сливочные» могут попрощаться с Карло Анчелотти уже после рождественских праздников.

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 11 матчах. В Лиге чемпионов клуб вообще идет 18-м, потеряв 6 зачетных баллов в 4 поединках.

Ранее сообщалось, что заменить Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала» может Жозе Моуриньо.

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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