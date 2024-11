ВИДЕО. Гол Мудрика признан лучшим в туре Лиги конференций

«Челси» в матче 4-го тура Лиги конференций разгромил команду «Ноа» со счетом 8:0, а один из голов забил украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик.

Великолепный мяч игрока признали лучшим в туре этого еврокубкового турнира.

Всего за три встречи Лиги конференций Мудрик забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

🤯 Mudryk's sensational finish wins #UECL Goal of the Day honours 🏅



