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  4. ВИДЕО. Гол Мудрика признан лучшим в туре Лиги конференций
Лига конференций
08 ноября 2024, 16:28 | Обновлено 08 ноября 2024, 16:49
1817
4

ВИДЕО. Гол Мудрика признан лучшим в туре Лиги конференций

Гол украинца признали лучшим

08 ноября 2024, 16:28 | Обновлено 08 ноября 2024, 16:49
1817
4
ВИДЕО. Гол Мудрика признан лучшим в туре Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

«Челси» в матче 4-го тура Лиги конференций разгромил команду «Ноа» со счетом 8:0, а один из голов забил украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик.

Великолепный мяч игрока признали лучшим в туре этого еврокубкового турнира.

Всего за три встречи Лиги конференций Мудрик забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 4
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Віктор Коробка
Молодець, Мишко! Так тримати! Вдала гра в ЛК може стати перепусткою до основи та набуттям впевненості у власних силах.
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Saar
Кому як не такій команді забивати, якій тільки 7 років і грає десь у "дворах!?🤣🤣🤣
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+1
Фанькин кот
Поддерживаю. Михаил хорошо смотрится в еврокубках, пусть даже это Лига Конференций. Видно сказывается наш менталитет. Ведь нашим командам и их игрокам важнее международные встречи, чем внутренний чемпионат.
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-2
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