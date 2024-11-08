Лига конференций08 ноября 2024, 16:28 | Обновлено 08 ноября 2024, 16:49
1817
4
ВИДЕО. Гол Мудрика признан лучшим в туре Лиги конференций
Гол украинца признали лучшим
08 ноября 2024, 16:28 | Обновлено 08 ноября 2024, 16:49
1817
4
«Челси» в матче 4-го тура Лиги конференций разгромил команду «Ноа» со счетом 8:0, а один из голов забил украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик.
Великолепный мяч игрока признали лучшим в туре этого еврокубкового турнира.
Всего за три встречи Лиги конференций Мудрик забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
🤯 Mudryk's sensational finish wins #UECL Goal of the Day honours 🏅— UEFA Conference League (@europacnfleague) November 8, 2024
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Комментарии 4
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Молодець, Мишко! Так тримати! Вдала гра в ЛК може стати перепусткою до основи та набуттям впевненості у власних силах.
Показать Скрыть 1 ответ
Кому як не такій команді забивати, якій тільки 7 років і грає десь у "дворах!?🤣🤣🤣
Поддерживаю. Михаил хорошо смотрится в еврокубках, пусть даже это Лига Конференций. Видно сказывается наш менталитет. Ведь нашим командам и их игрокам важнее международные встречи, чем внутренний чемпионат.
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