Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интернасьонал Лимейра – Сантос – 0:3. Неймар забил с углового. Видео голов
Бразилия
24 февраля 2025, 02:03 |
66
0

Интернасьонал Лимейра – Сантос – 0:3. Неймар забил с углового. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата штата Сан-Паулу

24 февраля 2025, 02:03 |
66
0
Интернасьонал Лимейра – Сантос – 0:3. Неймар забил с углового. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

В ночь на 24 февраля состоялся матч 12-го тура чемпионата штата Сан-Паулу между командами Интернасьонал Лимейра и Сантос.

Поединок прошел на стадионе Хосе Леви Собриньо. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Гол и два ассиста в этой встрече оформил звездный бразильский форвард Неймар. А свой мяч он забил прямым ударом с углового, положив сухой лист.

Чемпионат штата Сан-Паулу, Бразилия. 12-й тур, 23–24 февраля

Интернасьонал Лимейра – Сантос – 0:3

Голы: Тикиньо Соарес, 9, 32, Неймар, 27

Видеообзор матча:

По теме:
Кальяри – Ювентус – 0:1. Маленькими шагами. Видео голов и обзор матча
Сантос учинил разгром: Неймар положил сухой лист и отдал два ассиста
Дубль Хакими и безумная концовка. ПСЖ обыграл Лион в матче с пятью голами
Сантос видео голов и обзор чемпионат Бразилии по футболу Неймар сухой лист
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Покинул арену. Усик решил не смотреть поединок россиян в Эр-Рияде
Бокс | 23 февраля 2025, 09:35 9
Покинул арену. Усик решил не смотреть поединок россиян в Эр-Рияде
Покинул арену. Усик решил не смотреть поединок россиян в Эр-Рияде

Дмитрий Бивол одолел Артура Бетербиева в реванше

Усик отреагировал на слова Фьюри, что он победил в реванше
Бокс | 23 февраля 2025, 08:50 0
Усик отреагировал на слова Фьюри, что он победил в реванше
Усик отреагировал на слова Фьюри, что он победил в реванше

Александр считает, что одержал заслуженную победу

Экзистенциальный вызов: что ждет Манчестер Сити и Жузепа Гвардиолу
Футбол | 23.02.2025, 22:00
Экзистенциальный вызов: что ждет Манчестер Сити и Жузепа Гвардиолу
Экзистенциальный вызов: что ждет Манчестер Сити и Жузепа Гвардиолу
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
Футбол | 23.02.2025, 08:41
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
Руслан РОТАНЬ: «Ребята выдержали и перевернули игру»
Футбол | 24.02.2025, 02:20
Руслан РОТАНЬ: «Ребята выдержали и перевернули игру»
Руслан РОТАНЬ: «Ребята выдержали и перевернули игру»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сыграл в мяч, но... В Англии объяснили первое удаление Забарного
Сыграл в мяч, но... В Англии объяснили первое удаление Забарного
22.02.2025, 18:13 10
Футбол
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
22.02.2025, 07:50 10
Футбол
Джозеф Паркер – Мартин Баколе. Шок во втором раунде. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Мартин Баколе. Шок во втором раунде. Видео нокаута
23.02.2025, 00:43 11
Бокс
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
23.02.2025, 06:47 4
Футбол
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
23.02.2025, 01:53 53
Бокс
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
23.02.2025, 00:32 39
Бокс
На карту и наличными. Рассекречена зарплата Герреро в Динамо
На карту и наличными. Рассекречена зарплата Герреро в Динамо
22.02.2025, 11:37 9
Футбол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
23.02.2025, 00:50 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем