Интернасьонал Лимейра – Сантос – 0:3. Неймар забил с углового. Видео голов

В ночь на 24 февраля состоялся матч 12-го тура чемпионата штата Сан-Паулу между командами Интернасьонал Лимейра и Сантос.

Поединок прошел на стадионе Хосе Леви Собриньо. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

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Гол и два ассиста в этой встрече оформил звездный бразильский форвард Неймар. А свой мяч он забил прямым ударом с углового, положив сухой лист.

Чемпионат штата Сан-Паулу, Бразилия. 12-й тур, 23–24 февраля

Интернасьонал Лимейра – Сантос – 0:3

Голы: Тикиньо Соарес, 9, 32, Неймар, 27

Видеообзор матча: