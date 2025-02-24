Интернасьонал Лимейра – Сантос – 0:3. Неймар забил с углового. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата штата Сан-Паулу
В ночь на 24 февраля состоялся матч 12-го тура чемпионата штата Сан-Паулу между командами Интернасьонал Лимейра и Сантос.
Поединок прошел на стадионе Хосе Леви Собриньо. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
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Гол и два ассиста в этой встрече оформил звездный бразильский форвард Неймар. А свой мяч он забил прямым ударом с углового, положив сухой лист.
Чемпионат штата Сан-Паулу, Бразилия. 12-й тур, 23–24 февраля
Интернасьонал Лимейра – Сантос – 0:3
Голы: Тикиньо Соарес, 9, 32, Неймар, 27
Видеообзор матча:
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