Сантос учинил разгром: Неймар положил сухой лист и отдал два ассиста

В ночь на 24 февраля состоялся матч 12-го тура чемпионата штата Сан-Паулу между командами Интернасьонал Лимейра и Сантос.

Поединок прошел на стадионе Хосе Леви Собриньо. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

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Гол и два ассиста в этой встрече оформил звездный бразильский форвард Неймар. А свой мяч он забил прямым ударом с углового, положив сухой лист.

Ней дважды ассистировал на Тикиньо Соареса, также успешно воспользовавшись шансами после назначения корнера. У Тикиньо дубль.

Неймар провел шестой матч в футболке Сантоса после возвращения в Бразилию. На его счету два гола и три голевые.

Сантос вышел в четвертьфинал лиги Паулиста (чемпионат штата Сан-Паулу), заняв первое место в группе В с 18 очками. За выход в полуфинал Неймар и компания сыграют против Брагантино, который стал вторым в этом же квартете с 17 пунктами.

Чемпионат штата Сан-Паулу, Бразилия. 12-й тур, 23–24 февраля

Интернасьонал Лимейра – Сантос – 0:3

Голы: Тикиньо Соарес, 9, 32, Неймар, 27

Четвертьфинальные пару лиги Паулиста (1–2 марта):

Коринтианс – Мирасол

Сантос – Брагантино

Сан-Паулу – Новоризонтиньо

Сан-Бернардо – Палмейрас

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

ФК Сантос