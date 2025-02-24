Сантос учинил разгром: Неймар положил сухой лист и отдал два ассиста
Святые переиграли Интернасьонал Лимейра со счетом 3:0, дубль оформил Тикиньо Соарес
В ночь на 24 февраля состоялся матч 12-го тура чемпионата штата Сан-Паулу между командами Интернасьонал Лимейра и Сантос.
Поединок прошел на стадионе Хосе Леви Собриньо. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
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Гол и два ассиста в этой встрече оформил звездный бразильский форвард Неймар. А свой мяч он забил прямым ударом с углового, положив сухой лист.
Ней дважды ассистировал на Тикиньо Соареса, также успешно воспользовавшись шансами после назначения корнера. У Тикиньо дубль.
Неймар провел шестой матч в футболке Сантоса после возвращения в Бразилию. На его счету два гола и три голевые.
Сантос вышел в четвертьфинал лиги Паулиста (чемпионат штата Сан-Паулу), заняв первое место в группе В с 18 очками. За выход в полуфинал Неймар и компания сыграют против Брагантино, который стал вторым в этом же квартете с 17 пунктами.
Чемпионат штата Сан-Паулу, Бразилия. 12-й тур, 23–24 февраля
Интернасьонал Лимейра – Сантос – 0:3
Голы: Тикиньо Соарес, 9, 32, Неймар, 27
Четвертьфинальные пару лиги Паулиста (1–2 марта):
- Коринтианс – Мирасол
- Сантос – Брагантино
- Сан-Паулу – Новоризонтиньо
- Сан-Бернардо – Палмейрас
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