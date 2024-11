Гол украинца претендует на звание лучшего в туре еврокубка

7 ноября 2024 года состоялись матчи 3-го тура Лиги конференций 2024/25.

В том числе, свой поединок сыграл лондонский «Челси» – со счетом 8:0 победили армянский «Ноа». Пятый гол «синих» забил украинский вингер Михаил Мудрик, попав в самую девятку ударом из-за пределов штрафной площади.

Его забитый мяч наравне с голом полузащитника «ТСЦ Бачки-Топола» Петара Станича претендует на звание лучшего в 3-м туре Лиги конференций.

