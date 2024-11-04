Хет-трик Митровича принес победу Аль-Хиляль в матче Лиги чемпионов Азии
Саудовский клуб Аль-Хиляль разгромил Эстегляль из Ирана со счетом 3:0
Вечером 4 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов Азии.
Саудовский клуб Аль-Хиляль разгромил Эстегляль из Ирана со счетом 3:0.
Хет-трик оформил сербский форвард Александар Митрович. Бразильский нападающий Неймар получил травму.
Саудовский Аль-Ахли уничтожил клуб Аль-Шорта из Ирака со счетом 5:1. Дубли оформили Фирмино и Рияд Марез.
Саудовские клубы Аль-Хиляль и Аль-Ахли набрали по 12 очков из 12 и возглавляют турнирную таблицу Западной зоны.
В Восточном дивизионе впереди с 9 очками клуб Кванджу из Южной Кореи.
Лига чемпионов Азии
4-й тур, 4 ноября
Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Эстегляль (Иран) – 3:0
Голы: Александар Митрович, 15, 33, 74
Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Аль-Шорта (Ирак) – 5:1
Голы: Фирмино, 14, 45+5, Фирас Аль-Брикан, 53, Рияд Марез, 61, 65
Аль-Васл (ОАЭ) – Аль-Садд (Катар) – 1:1
Голы: Алексис Перес, 29 – Роман Се, 61
Персеполис (Иран) – Аль-Гарафа (Катар) – 1:1
Голы: Фараджи, 53 – Аль-Ганехи, 56
Турнирные таблицы
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хильберто Рамирес планирует сменить весовую категорию
На стадионе АуфШальке 6 ноября встретятся команды Шахтер и Янг Бойз