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  4. Планы Челси на январь: без новичков и заработать 50 млн на трансферах
Англия
02 января 2025, 19:25 |
700
0

Планы Челси на январь: без новичков и заработать 50 млн на трансферах

В клубе довольны тем, как Мареска развивает команду

02 января 2025, 19:25 |
700
0
Планы Челси на январь: без новичков и заработать 50 млн на трансферах
Getty Images/Global Images Ukraine. Аксель Дисаси

Несмотря на два поражения и ничью в трех последних матчах АПЛ, руководство «Челси» довольно работой наставника Энцо Марески, который удерживает команду в топ-4, что позволяет надеяться на борьбу за возвращение в Лигу чемпионов.

Учитывая последние трансферные окна, когда клуб был самым активным в Англии по подписанию новичков, в январе Синие не планируют усиление, но хотят заработать около 50 миллионов фунтов на продаже 3-4 футболистов.

Известно, что команду покинут защитники Карни Чуквуэмека и Бен Чилуэлл, а также хавбек Чезаре Касадеи. Кроме того, клуб не против продать защитника Акселя Дисаси.

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Иван Зинченко Источник: Football London
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