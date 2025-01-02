Планы Челси на январь: без новичков и заработать 50 млн на трансферах

Несмотря на два поражения и ничью в трех последних матчах АПЛ, руководство «Челси» довольно работой наставника Энцо Марески, который удерживает команду в топ-4, что позволяет надеяться на борьбу за возвращение в Лигу чемпионов.

Учитывая последние трансферные окна, когда клуб был самым активным в Англии по подписанию новичков, в январе Синие не планируют усиление, но хотят заработать около 50 миллионов фунтов на продаже 3-4 футболистов.

Известно, что команду покинут защитники Карни Чуквуэмека и Бен Чилуэлл, а также хавбек Чезаре Касадеи. Кроме того, клуб не против продать защитника Акселя Дисаси.