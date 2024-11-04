ФОТО. Это проклятие. Неймар травмировался во 2-м матче после возвращения
Аль-Хиляль одолел Эстегляль со счетом 3:0 в Лиге чемпионов Азии, бразилец снова на травме
4 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов Азии между командами Аль-Хиляль и Эстегляль.
Поединок прошел на стадионе Кингдом Арена в Эр-Рияде. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
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Хет-трик оформил Александар Митрович. Но помимо отличной игры серба, встреча запомнилась неудачей Неймара.
Звездный бразильский форвард вышел на поле на 58-й минуте. Для него это второй поединок после возвращения. Он не играл с октября 2023 года.
Но уже на 87-й он был заменен на Мохаммеда Аль-Кахтани. Бразилец повредил заднюю поверхность бедра.
В конце октября бразилец вернулся на поле спустя год после травмы крестообразной связки колена. Он принял участие в матче АЛЧ с Аль-Айном (5:4). Суммарно за две игры Ней отыграл 43 минуты.
ФОТО. Это проклятие. Неймар травмировался во 2-м матче после возвращения
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