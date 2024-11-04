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Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль
04.11.2024 20:00 – FT 3 : 0
Эстегляль
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Саудовская Аравия
04 ноября 2024, 23:02 | Обновлено 04 ноября 2024, 23:22
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3

ФОТО. Это проклятие. Неймар травмировался во 2-м матче после возвращения

Аль-Хиляль одолел Эстегляль со счетом 3:0 в Лиге чемпионов Азии, бразилец снова на травме

04 ноября 2024, 23:02 | Обновлено 04 ноября 2024, 23:22
1350
3
ФОТО. Это проклятие. Неймар травмировался во 2-м матче после возвращения
Getty Images/Global Images Ukraine

4 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов Азии между командами Аль-Хиляль и Эстегляль.

Поединок прошел на стадионе Кингдом Арена в Эр-Рияде. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хет-трик оформил Александар Митрович. Но помимо отличной игры серба, встреча запомнилась неудачей Неймара.

Звездный бразильский форвард вышел на поле на 58-й минуте. Для него это второй поединок после возвращения. Он не играл с октября 2023 года.

Но уже на 87-й он был заменен на Мохаммеда Аль-Кахтани. Бразилец повредил заднюю поверхность бедра.

В конце октября бразилец вернулся на поле спустя год после травмы крестообразной связки колена. Он принял участие в матче АЛЧ с Аль-Айном (5:4). Суммарно за две игры Ней отыграл 43 минуты.

ФОТО. Это проклятие. Неймар травмировался во 2-м матче после возвращения

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Эстегляль Неймар Аль-Хиляль Лига чемпионов Азии травма травма бедра фото
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Serhii P.
треба було прописати з тим дятлом обов'язкову кількість матчів в контракті (і від цього мала б залежати основна сума, згідно контрактом), а то далі планує шаройобитись. Довольний - можна їхати додому і "лікуватися" до кінця контракту. Ох і розвели арабів як дітей ))
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+5
Gargantua81
когда начинаются загулы и ночные клубы, вместе с ними приходят травмы.
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0
Demid Romanchik
Не хочет Ней играть 
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0
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