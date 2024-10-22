Вечером 21 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов Азии.

Звездный саудовский клуб Аль-Хиляль выдал фантастический матч против команды Аль-Айн из ОАЭ (5:4).

Впервые с октября 2023 года за Аль-Хиляль сыграл бразилец Неймар, который восстановился после травмы.

Хет-трик для хозяев поля оформил Суфьян Рахими, а для гостей трижды забил Салим Аль-Давсари.

Аль-Хиляль набрал 9 очков из 9 и вместе с Аль-Ахли возглавляет турнирную таблицу Западной зоны.

Лига чемпионов Азии

3-й тур, 21 октября

Аль-Айн (ОАЭ) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 4:5

Голы: Рахими, 39, 67, 90+6 (пен), Санабрия, 63 – Лоди, 26, Милинкович-Савич, 45+2, Салим Аль-Давсари, 45+5, 65, 75

Аль-Садд (Катар) – Персеполис (Иран) – 1:0

Гол: Урибе, 45+2

Аль-Шорта (Ирак) – Пахтакор (Узбекистан) – 0:0

Аль-Райан (Катар) – Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – 1:2

Голы: Аль-Хамад, 65 (автогол) – Габриэль Вейга, 16, Ферас Аль-Брикан, 38

Турнирные таблицы

ВИДЕО. Как Неймар вернулся на поле. Аль-Хиляль и Аль-Айн наколотили 9 голов