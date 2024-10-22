Аль-Айн – Аль-Хиляль – 4:5. Забил ли Неймар? Видео голов и обзор матча
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21 октября в рамках третьего тура Лиги Чемпионов Азии сыграли «Аль-Айн» (ОАЭ) и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия). Команды устроили невероятную перестрелку – гости победили со счетом 5:4.
В этом матче впервые за год сыграл бразильский футболист Неймар – вышел на поле на 77 минуте, однако отличиться результативными действиями не успел.
настоящим героем матча стал полузащитник гостей Салим Аль-Давсари, который оформил хет-трик.
21 октября. 3-й тур, Лига Чемпионов Азии
Аль-Айн – Аль-Хиляль – 4:5
Голы: Рахими, 39, 67, 90+6 (пен), Санабрия, 63 – Лоди, 26, Милинкович-Савич, 45+2, Салим Аль-Давсари, 45+5, 65, 75
Видеообзор матча:
События матча
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