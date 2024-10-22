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Лига чемпионов АФК
Аль-Айн
21.10.2024 19:00 – FT 4 : 5
Аль-Хиляль
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22 октября 2024, 11:08 | Обновлено 22 октября 2024, 11:10
444
0

Аль-Айн – Аль-Хиляль – 4:5. Забил ли Неймар? Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги Чемпионов Азии

22 октября 2024, 11:08 | Обновлено 22 октября 2024, 11:10
444
0
Аль-Айн – Аль-Хиляль – 4:5. Забил ли Неймар? Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

21 октября в рамках третьего тура Лиги Чемпионов Азии сыграли «Аль-Айн» (ОАЭ) и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия). Команды устроили невероятную перестрелку – гости победили со счетом 5:4.

В этом матче впервые за год сыграл бразильский футболист Неймар – вышел на поле на 77 минуте, однако отличиться результативными действиями не успел.

настоящим героем матча стал полузащитник гостей Салим Аль-Давсари, который оформил хет-трик.

21 октября. 3-й тур, Лига Чемпионов Азии

Аль-Айн – Аль-Хиляль – 4:5

Голы: Рахими, 39, 67, 90+6 (пен), Санабрия, 63 – Лоди, 26, Милинкович-Савич, 45+2, Салим Аль-Давсари, 45+5, 65, 75

Видеообзор матча:

События матча

90’ +6
ГОЛ ! С пенальти забил Soufiane Rahimi (Аль-Айн).
82’
Ali Albulayhi (Аль-Хиляль) получает красную карточку.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Салим аль-Дассари (Аль-Хиляль).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Soufiane Rahimi (Аль-Айн).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Салим аль-Дассари (Аль-Хиляль).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Mateo Sanabria (Аль-Айн).
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Салим аль-Дассари (Аль-Хиляль).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Аль-Хиляль).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Soufiane Rahimi (Аль-Айн).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Ренан Лоди (Аль-Хиляль).
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Лига чемпионов Азии Аль-Хиляль Аль-Айн Неймар видео голов и обзор
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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