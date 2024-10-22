21 октября в рамках третьего тура Лиги Чемпионов Азии сыграли «Аль-Айн» (ОАЭ) и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия). Команды устроили невероятную перестрелку – гости победили со счетом 5:4.

В этом матче впервые за год сыграл бразильский футболист Неймар – вышел на поле на 77 минуте, однако отличиться результативными действиями не успел.

настоящим героем матча стал полузащитник гостей Салим Аль-Давсари, который оформил хет-трик.

21 октября. 3-й тур, Лига Чемпионов Азии

Аль-Айн – Аль-Хиляль – 4:5

Голы: Рахими, 39, 67, 90+6 (пен), Санабрия, 63 – Лоди, 26, Милинкович-Савич, 45+2, Салим Аль-Давсари, 45+5, 65, 75

Видеообзор матча: