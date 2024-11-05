4 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов Азии, в котором сыграли «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) и «Эстегляль» (Иран). Хозяева разгромили соперника со счетом 3:0.

Главным героем встречи стал сербский форвард Митрович, который забил все голы в матче. Бразилец Неймар опять травмировался – вышел на замену на 58-й минуте, однако получил повреждение и был заменен на 87-й.

«Аль-Хиляль» имеет в своем активе 12 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. «Эстегляль» с 3 очками идет на седьмой позиции.

Лига чемпионов Азии, 4-й тур. 4 ноября

Аль-Хиляль – Эстегляль – 3:0

Голы: Митрович, 15, 33, 74

Видеообзор матча:

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