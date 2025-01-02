Испания02 января 2025, 19:58 |
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Суперзвезды и таланты. Реал готовится усилить свою оборону
Сразу 4 французских защитника рассматриваются как кандидаты усиления мадридцев
02 января 2025, 19:58 |
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Мадридский «Реал» рассматривает сразу 4 потенциальных усиления центра обороны команды, сообщает Defensa Central.
По информации источника, больше всего в Мадриде хотят видеть французского защитника лондонского «Арсенала» Вильяма Салиба, но помимо игрока «канониров» рассматриваются: Кастелло Лукеба из «РБ Лейцпиг», Ибраима Конате из «Ливерпуля» и Жануэль Белосян из «Байера».
«Реал» точно усилит свой центр обороны в ближайшее время.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на трансферы 3 звездных испанцев.
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