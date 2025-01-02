Суперзвезды и таланты. Реал готовится усилить свою оборону

Мадридский «Реал» рассматривает сразу 4 потенциальных усиления центра обороны команды, сообщает Defensa Central.

По информации источника, больше всего в Мадриде хотят видеть французского защитника лондонского «Арсенала» Вильяма Салиба, но помимо игрока «канониров» рассматриваются: Кастелло Лукеба из «РБ Лейцпиг», Ибраима Конате из «Ливерпуля» и Жануэль Белосян из «Байера».

«Реал» точно усилит свой центр обороны в ближайшее время.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на трансферы 3 звездных испанцев.