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  4. Замена Винисиусу? Реал нацелился на трансферы звездных испанцев
Испания
02 января 2025, 19:42 | Обновлено 02 января 2025, 19:43
1189
0

Замена Винисиусу? Реал нацелился на трансферы звездных испанцев

Нико Уильямс, Мартин Субименди и Микель Гутьеррес могут усилить «сливочных»

02 января 2025, 19:42 | Обновлено 02 января 2025, 19:43
1189
0
Замена Винисиусу? Реал нацелился на трансферы звездных испанцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Мадридский «Реал» планирует усилить свою команду тремя испанцами в следующем сезоне, сообщает Fichajes.

По информации источника, ими являются левый вингер «Атлетик» Бильбао Нико Уильямс, опорный полузащитник «Реал Сосьедад» Мартин Субименди и левый защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес.

В случае с Гутьерресом, благодаря пункту его контракта, мадридский гранд сможет купить игрока за 50 процентов его рыночной цены.

Ранее сообщалось о то, что игрок «Реала» сыграет впервые за год.

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Нико Уильямс Атлетик Бильбао Мартин Субименди Реал Сосьедад Мигель Гутьеррес Жирона трансферы трансферы Ла Лиги Реал Мадрид
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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