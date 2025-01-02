Испания02 января 2025, 19:42 | Обновлено 02 января 2025, 19:43
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Замена Винисиусу? Реал нацелился на трансферы звездных испанцев
Нико Уильямс, Мартин Субименди и Микель Гутьеррес могут усилить «сливочных»
02 января 2025, 19:42 | Обновлено 02 января 2025, 19:43
1189
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Мадридский «Реал» планирует усилить свою команду тремя испанцами в следующем сезоне, сообщает Fichajes.
По информации источника, ими являются левый вингер «Атлетик» Бильбао Нико Уильямс, опорный полузащитник «Реал Сосьедад» Мартин Субименди и левый защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес.
В случае с Гутьерресом, благодаря пункту его контракта, мадридский гранд сможет купить игрока за 50 процентов его рыночной цены.
Ранее сообщалось о то, что игрок «Реала» сыграет впервые за год.
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