Замена Винисиусу? Реал нацелился на трансферы звездных испанцев

Мадридский «Реал» планирует усилить свою команду тремя испанцами в следующем сезоне, сообщает Fichajes.

По информации источника, ими являются левый вингер «Атлетик» Бильбао Нико Уильямс, опорный полузащитник «Реал Сосьедад» Мартин Субименди и левый защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес.

В случае с Гутьерресом, благодаря пункту его контракта, мадридский гранд сможет купить игрока за 50 процентов его рыночной цены.

Ранее сообщалось о то, что игрок «Реала» сыграет впервые за год.