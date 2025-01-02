Большое возвращение. Игрок Реала сыграет впервые за год
Анчелотти считает, что Алаба готов играть
Наставник «Реала» Карло Анчелотти заявил, что защитник Давид Алаба уже до конца января должен вернуться на поле и сыграть впервые за 13 месяцев.
Австрийский футболист получил повреждение колена в декабре 2023 года и после операции долгое время восстанавливался.
«В 20-х числах января Алаба уже сможет принимать участие в матчах. Уверен, он нам поможет», – сказал Анчелотти.
У «Реала» есть еще один игрок с похожей ситуацией – защитник Даниэль Карвахаль после операции на колене ориентировочно вернется осенью 2025 года.
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