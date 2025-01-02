Большое возвращение. Игрок Реала сыграет впервые за год

Наставник «Реала» Карло Анчелотти заявил, что защитник Давид Алаба уже до конца января должен вернуться на поле и сыграть впервые за 13 месяцев.

Австрийский футболист получил повреждение колена в декабре 2023 года и после операции долгое время восстанавливался.

«В 20-х числах января Алаба уже сможет принимать участие в матчах. Уверен, он нам поможет», – сказал Анчелотти.

У «Реала» есть еще один игрок с похожей ситуацией – защитник Даниэль Карвахаль после операции на колене ориентировочно вернется осенью 2025 года.