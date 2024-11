ФОТО. Алекс Фергюсон встретился с человеком, который его уволил

Легендарный тренер Алекс Фергюсон встретился с владельцем «Манчестер Юнайтед» Джимом Рэтклиффом во время матча АПЛ. Именно Рэтклифф был одним из инициаторов увольнения Фергюсона.

Встреча случилась на стадионе «Олд Траффорд» во время матча 10-го тура между «Челси» и «МЮ», который закончился со счетом 1:1. И Фергюсон, и Рэтклифф тепло поприветствовали друг друга и немного поговорили. Увольнение Фергюсона вызвало волну возмущения не только в Англии, но и в футбольном мире. Болельщики не понимали, почему Рэтклифф решил уволить легендарного тренера, который так много сделал для клуба.

Увольнение Фергюсона – не единственное скандальное решение руководства «МЮ». В клубе решили сократить расходы и другими путями – отменили бесплатные билеты на некоторые матчи, послематчевые вечеринки и бесплатные обеды для персонала.

📸 Sir Alex Ferguson and Sir Jim Ratcliffe laughing together at Old Trafford yesterday. #MUFC [@TheSunFootball] pic.twitter.com/JjgqBA2b29