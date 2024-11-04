ФОТО. Алекс Фергюсон встретился с человеком, который его уволил
Легендарный тренер увидел Джима Рэтклиффа на стадионе во время матча «МЮ»
Легендарный тренер Алекс Фергюсон встретился с владельцем «Манчестер Юнайтед» Джимом Рэтклиффом во время матча АПЛ. Именно Рэтклифф был одним из инициаторов увольнения Фергюсона.
Встреча случилась на стадионе «Олд Траффорд» во время матча 10-го тура между «Челси» и «МЮ», который закончился со счетом 1:1. И Фергюсон, и Рэтклифф тепло поприветствовали друг друга и немного поговорили. Увольнение Фергюсона вызвало волну возмущения не только в Англии, но и в футбольном мире. Болельщики не понимали, почему Рэтклифф решил уволить легендарного тренера, который так много сделал для клуба.
Увольнение Фергюсона – не единственное скандальное решение руководства «МЮ». В клубе решили сократить расходы и другими путями – отменили бесплатные билеты на некоторые матчи, послематчевые вечеринки и бесплатные обеды для персонала.
📸 Sir Alex Ferguson and Sir Jim Ratcliffe laughing together at Old Trafford yesterday. #MUFC [@TheSunFootball] pic.twitter.com/JjgqBA2b29— mufcmpb (@mufcMPB) November 4, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный украинский экс-вратарь считает, что в распаде семьи виноват он
Пара разводится после 19 лет брака, оба уже подтвердили эту информацию