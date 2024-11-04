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Англия
04 ноября 2024, 13:54 | Обновлено 04 ноября 2024, 13:58
895
1

ФОТО. Алекс Фергюсон встретился с человеком, который его уволил

Легендарный тренер увидел Джима Рэтклиффа на стадионе во время матча «МЮ»

04 ноября 2024, 13:54 | Обновлено 04 ноября 2024, 13:58
895
1
ФОТО. Алекс Фергюсон встретился с человеком, который его уволил
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Фергюсон

Легендарный тренер Алекс Фергюсон встретился с владельцем «Манчестер Юнайтед» Джимом Рэтклиффом во время матча АПЛ. Именно Рэтклифф был одним из инициаторов увольнения Фергюсона.

Встреча случилась на стадионе «Олд Траффорд» во время матча 10-го тура между «Челси» и «МЮ», который закончился со счетом 1:1. И Фергюсон, и Рэтклифф тепло поприветствовали друг друга и немного поговорили. Увольнение Фергюсона вызвало волну возмущения не только в Англии, но и в футбольном мире. Болельщики не понимали, почему Рэтклифф решил уволить легендарного тренера, который так много сделал для клуба.

Увольнение Фергюсона – не единственное скандальное решение руководства «МЮ». В клубе решили сократить расходы и другими путями – отменили бесплатные билеты на некоторые матчи, послематчевые вечеринки и бесплатные обеды для персонала.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Джим Рэтклифф Алекс Фергюсон
Микола Титюк Источник: The Mirror
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