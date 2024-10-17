Манчестер Юнайтед отменяет Рождество. В чем причина?

«Манчестер Юнайтед» решил «отменить Рождество» в рамках сокращения расходов. В клубе сообщили, что мероприятие в честь зимнего праздника отменяются. Такая же участь постигла и праздничные вечеринки в честь этой даты.

Кроме этого руководство решилось и на другие непопулярные меры: отменили бесплатные поездки персонала на некоторые матчи, бесплатные обеды, дополнительные билеты и послематчевые вечеринки.

Финансовый отчет «Манчестер Юнайтед» за прошлый сезон показал убытки в размере 150 миллионов фунтов стерлингов. Руководство команды надеется, что своими мерами сможет в ближайшие годы показать прибыль.

Ранее из команды уволили легендарного сэра Алекса Фергюсона.