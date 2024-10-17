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  4. Манчестер Юнайтед отменяет Рождество. В чем причина?
Англия
17 октября 2024, 09:30 |
442
0

Манчестер Юнайтед отменяет Рождество. В чем причина?

Английский клуб продолжает сокращать расходы во всех сферах

17 октября 2024, 09:30 |
442
0
Манчестер Юнайтед отменяет Рождество. В чем причина?
Getty Images/Global Images Ukraine.

«Манчестер Юнайтед» решил «отменить Рождество» в рамках сокращения расходов. В клубе сообщили, что мероприятие в честь зимнего праздника отменяются. Такая же участь постигла и праздничные вечеринки в честь этой даты.

Кроме этого руководство решилось и на другие непопулярные меры: отменили бесплатные поездки персонала на некоторые матчи, бесплатные обеды, дополнительные билеты и послематчевые вечеринки.

Финансовый отчет «Манчестер Юнайтед» за прошлый сезон показал убытки в размере 150 миллионов фунтов стерлингов. Руководство команды надеется, что своими мерами сможет в ближайшие годы показать прибыль.

Ранее из команды уволили легендарного сэра Алекса Фергюсона.

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Манчестер Юнайтед
Микола Титюк Источник
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