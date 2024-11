Свитолина высказалась о решении проводить WTA Finals в Саудовской Аравии

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о решении проводить Итоговый турнир WTA 2024 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия:

«Я чувствую, что об этом многое уже было сказано. Я считаю, что мы должны популяризировать теннис, он должен распространяться по всему миру.



Мы обязаны популяризировать женский спорт, женский теннис. Мы должны делать все возможное, чтобы представлять этот вид спорта в некоторых странах, где нельзя было им заниматься или где был небольшой доступ к нему.



Мы должны делать все возможное, чтобы спорт развивался и привлекать к нему больше девушек, больше женщин», – рассказала Элина.

В сентябре Элина перенесла операцию на ноге и досрочной завершила текущий сезон. Украинка была вынуждена носить ортез. 17 октября украинка опубликовала видео в своем Instagram, на котором показала, как делает первые шаги после хирургического вмешательства.

"I feel like we have to promote tennis. It has to go all around the world... we have to do everything possible for the sport to evolve and to get more girls into it." @ElinaSvitolina weighs in on the debate surround hosting the WTA finals in Saudi Arabia pic.twitter.com/Fnxy4TEi0b