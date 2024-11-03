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  4. Свитолина высказалась о решении проводить WTA Finals в Саудовской Аравии
WTA
03 ноября 2024, 06:39 |
288
0

Свитолина высказалась о решении проводить WTA Finals в Саудовской Аравии

Элина уверена, что теннис, особенно женский, нужно больше популяризировать

03 ноября 2024, 06:39 |
288
0
Свитолина высказалась о решении проводить WTA Finals в Саудовской Аравии
Элина Свитолина

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о решении проводить Итоговый турнир WTA 2024 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия:

«Я чувствую, что об этом многое уже было сказано. Я считаю, что мы должны популяризировать теннис, он должен распространяться по всему миру.

Мы обязаны популяризировать женский спорт, женский теннис. Мы должны делать все возможное, чтобы представлять этот вид спорта в некоторых странах, где нельзя было им заниматься или где был небольшой доступ к нему.

Мы должны делать все возможное, чтобы спорт развивался и привлекать к нему больше девушек, больше женщин», – рассказала Элина.

В сентябре Элина перенесла операцию на ноге и досрочной завершила текущий сезон. Украинка была вынуждена носить ортез. 17 октября украинка опубликовала видео в своем Instagram, на котором показала, как делает первые шаги после хирургического вмешательства.

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Элина Свитолина Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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