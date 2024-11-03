Свитолина высказалась о решении проводить WTA Finals в Саудовской Аравии

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о решении проводить Итоговый турнир WTA 2024 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия:

«Я чувствую, что об этом многое уже было сказано. Я считаю, что мы должны популяризировать теннис, он должен распространяться по всему миру.



Мы обязаны популяризировать женский спорт, женский теннис. Мы должны делать все возможное, чтобы представлять этот вид спорта в некоторых странах, где нельзя было им заниматься или где был небольшой доступ к нему.



Мы должны делать все возможное, чтобы спорт развивался и привлекать к нему больше девушек, больше женщин», – рассказала Элина.

В сентябре Элина перенесла операцию на ноге и досрочной завершила текущий сезон. Украинка была вынуждена носить ортез. 17 октября украинка опубликовала видео в своем Instagram, на котором показала, как делает первые шаги после хирургического вмешательства.