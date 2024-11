Шестая ракетка не сыграет за сборную США в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

Шестая ракетка мира Джессика Пегула не сыграет за сборную США в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

Финальный раунд командного турнира стартует 12 ноября в Малаге. 14 числа американки встретятся со Словакией. В четвертьфинале победительниц противостояния ждет матч против Австралии.

Пегулу заменит Эшлин Крюгер, которая занимает 65-е место в рейтинге WTA.

Джессика выступит на Итоговом турнире в Эр-Рияде, который пройдет со 2 по 9 ноября. Пегула попала в Оранжевую группу вместе с Игой Свентек, Коко Гофф и Барборой Крейчиковой.

