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  4. Шестая ракетка не сыграет за сборную США в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
ITF
01 ноября 2024, 18:58 |
106
0

Шестая ракетка не сыграет за сборную США в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

Джессику Пегулу заменит Эшлин Крюгер

01 ноября 2024, 18:58 |
106
0
Шестая ракетка не сыграет за сборную США в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Шестая ракетка мира Джессика Пегула не сыграет за сборную США в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

Финальный раунд командного турнира стартует 12 ноября в Малаге. 14 числа американки встретятся со Словакией. В четвертьфинале победительниц противостояния ждет матч против Австралии.

Пегулу заменит Эшлин Крюгер, которая занимает 65-е место в рейтинге WTA.

Джессика выступит на Итоговом турнире в Эр-Рияде, который пройдет со 2 по 9 ноября. Пегула попала в Оранжевую группу вместе с Игой Свентек, Коко Гофф и Барборой Крейчиковой.

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Джессика Пегула Кубок Билли Джин Кинг женская сборная США по теннису Эшлин Крюгер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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