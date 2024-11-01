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  4. Диогу ДАЛОТ: «Аморим идеально подходит для Манчестер Юнайтед»
Англия
01 ноября 2024, 17:47 | Обновлено 01 ноября 2024, 18:25
271
1

Диогу ДАЛОТ: «Аморим идеально подходит для Манчестер Юнайтед»

Игроки «красных дьяволов» уже начинают комментировать назначение нового тренера.

01 ноября 2024, 17:47 | Обновлено 01 ноября 2024, 18:25
271
1
Диогу ДАЛОТ: «Аморим идеально подходит для Манчестер Юнайтед»
Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский правый защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот прокомментировал назначение нового тренера команды – Рубена Аморима.

«Он фантастический тренер. Не только потому, что мы оба португальцы, а потому, что он знает, чего хочет, и умеет это воплотить в реальность.

Я знаю, что у него будет много требований к команде, и я этого ожидаю. Но он идеально подходит для «Манчестер Юнайтед». У него есть свое видение футбола, которое в этом клубе будет реализовано», – цитирует Далота футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, ранее стало известно, что «красные дьяволы» назначили нового главного тренера.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Первый матч проведет против Ипсвича 24 ноября. Чем не предсезонка, 3 недели на подготовку у нового коуча.
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