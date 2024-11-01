Диогу ДАЛОТ: «Аморим идеально подходит для Манчестер Юнайтед»

Португальский правый защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот прокомментировал назначение нового тренера команды – Рубена Аморима.

«Он фантастический тренер. Не только потому, что мы оба португальцы, а потому, что он знает, чего хочет, и умеет это воплотить в реальность.

Я знаю, что у него будет много требований к команде, и я этого ожидаю. Но он идеально подходит для «Манчестер Юнайтед». У него есть свое видение футбола, которое в этом клубе будет реализовано», – цитирует Далота футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, ранее стало известно, что «красные дьяволы» назначили нового главного тренера.