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Испания
01 ноября 2024, 19:50 | Обновлено 01 ноября 2024, 19:53
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0

Из-за финансового фейр-плей Барселона останется без Ольмо в заявке

У каталонского клуба страдает отчетность

01 ноября 2024, 19:50 | Обновлено 01 ноября 2024, 19:53
770
0
Из-за финансового фейр-плей Барселона останется без Ольмо в заявке
Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство испанской «Барселоны» ищет пути привлечения дополнительных финансов, ведь уже в январе команда рискует остаться без Дани Ольмо и Пау Виктора. Дело в том, что оба игрока временно зарегистрированы в Ла Лиге только до 31 декабря.

«Барселона» еще летом заверила Ольмо, что решит вопрос с финансовым фэйр-плей, чтобы зарегистрировать его на постоянной основе. Однако недавно появилась информация, что финансовое положение клуба до сих пор остается нестабильным.

Как сообщает издание Sport.es, клуб попросил игроков сохранять спокойствие, поскольку ситуацию планируют решить до нового года.

Финансовый фейр-плей (ФФП) - это регламент УЕФА, утвержденный в сентябре 2009 года и введенный в начале нового десятилетия. В соответствии с ФФП, участники еврокубков должны подтвердить отсутствие долгов перед другими клубами, игроками и персоналом, а также перед социальными и налоговыми органами.

Напомним, что игрок «Барселоны» Роберт Левандовский был признан лучшим игроком октября в испанской Ла Лиге.

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Олександр Сільченко Источник: Sport.es
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