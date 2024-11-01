Огорчил Лунина и Реал. Определен лучший игрок Ла Лиги в октябре

Ла Лига объявила, что по итогам октября лучшим игроком чемпионата Испании признан форвард «Барселоны» Роберт Левандовски.

Польский бомбардир в трех матчах месяца забил 7 голов, в том числе игрок оформил дубль в выездном поединке против «Реала», который завершился со счетом 4:0.

Всего в нынешнем сезоне Примеры Левандовски забил 14 голов, опережая ближайшего преследователя на 7 точных ударов.

Лучшим молодым игроком месяца стал хавбек «Барселоны» Педри.