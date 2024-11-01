Огорчил Лунина и Реал. Определен лучший игрок Ла Лиги в октябре
Левандовски остается на топ-уровне
Ла Лига объявила, что по итогам октября лучшим игроком чемпионата Испании признан форвард «Барселоны» Роберт Левандовски.
Польский бомбардир в трех матчах месяца забил 7 голов, в том числе игрок оформил дубль в выездном поединке против «Реала», который завершился со счетом 4:0.
Всего в нынешнем сезоне Примеры Левандовски забил 14 голов, опережая ближайшего преследователя на 7 точных ударов.
Лучшим молодым игроком месяца стал хавбек «Барселоны» Педри.
🎯 14 dianas en 11 partidos.— LALIGA (@LaLiga) October 31, 2024
💙🌟❤️ Robert Lewandowski es el MÁXIMO GOLEADOR de las 5 grandes ligas europeas.#LALIGAEASPORTS | @FCBarcelona_es pic.twitter.com/EItSxZ1s1z
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