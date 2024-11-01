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  4. Огорчил Лунина и Реал. Определен лучший игрок Ла Лиги в октябре
Англия
01 ноября 2024, 18:10 |
475
1

Огорчил Лунина и Реал. Определен лучший игрок Ла Лиги в октябре

Левандовски остается на топ-уровне

01 ноября 2024, 18:10 |
475
1
Огорчил Лунина и Реал. Определен лучший игрок Ла Лиги в октябре
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Ла Лига объявила, что по итогам октября лучшим игроком чемпионата Испании признан форвард «Барселоны» Роберт Левандовски.

Польский бомбардир в трех матчах месяца забил 7 голов, в том числе игрок оформил дубль в выездном поединке против «Реала», который завершился со счетом 4:0.

Всего в нынешнем сезоне Примеры Левандовски забил 14 голов, опережая ближайшего преследователя на 7 точных ударов.

Лучшим молодым игроком месяца стал хавбек «Барселоны» Педри.

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Роберт Левандовски Барселона Педри Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал - Барселона
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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GloryUkraine
Декілька останніх матчів Левандовський зіграв відмінно. Все заслужено.
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