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  4. Динамо U19 – Ингулец U19 – 7:0. Разгром за 28 минут. Видео голов и обзор
Украина. Премьер лига
01 ноября 2024, 19:04 |
113
0

Динамо U19 – Ингулец U19 – 7:0. Разгром за 28 минут. Видео голов и обзор

1 ноября состоялся матч 12-го тура молодежного чемпионата

01 ноября 2024, 19:04 |
113
0
Динамо U19 – Ингулец U19 – 7:0. Разгром за 28 минут. Видео голов и обзор
ФК Динамо Киев

1 ноября в матче 12 тура чемпионата Украины U-19 состоялась встреча между киевским «Динамо» и «Ингульцом» (Петрово).

Первый тайм на базе в «Конче-Заспе» завершился нулевой ничьей. Здесь стоит отметить голкипера «Ингульца», который несколько раз действительно выручил свою команду. Кроме того, на стороне команды из Петрова был невероятный фарт.

Но везти на протяжении всей игры не могло. Во втором тайме динамовцы не оставили гостям никаких шансов. Роман Саленко начал разгром на 64-й минуте. Затем Дмитрий Кремчанин забил второй гол, а Богдан Редушко и Матвей Пономаренко своими точными ударами сделали счет 4:0. Далее Даниил Ищенко, снова Кремчанин и Пономаренко - в итоге, 7:0 в пользу «Динамо».

Молодежный чемпионат Украины U-19, 12 тур. 1 ноября.

Динамо — Ингулец – 7:0

Голы: Саленко, 64, Кремчанин, 74, 90, Редушко, 76, Пономаренко, 78, 90+2, Ищенко, 82

Видеообзор матча

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чемпионат Украины по футболу U-19 Динамо Киев U-19 Ингулец U-19 Дмитрий Кремчанин Роман Саленко Богдан Редушко Матвей Пономаренко видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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