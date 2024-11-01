Некоторые игроки лучше других. Тренер Челси рассказал о ротации

Наставник «Челси» Энцо Мареска уверен, что большое количество игроков в первой команде не является проблемой и каждый футболист получит шанс в течение сезона.

«У нас много игроков, но нет состава А и состава Б. У нас качественные футболисты, но незаменимых нет. Если не играет Палмер, то может выйти Феликс. Если Джексон не может сыграть, то есть Нкунку. Ротация применяется из-за того, что у нас много классных исполнителей».

«Некоторые лучше остальных, но это не значит, что они будут играть всегда».

«Пропускаем в шести матчах кряду? А сколько из них мы выиграли? Если пропускаем гол или два, но побеждаем, то я счастлив», – сказал Мареска.

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в основе в двух из трех последних встречах Синих. В новом туре АПЛ команда сыграет против «Манчестер Юнайтед».