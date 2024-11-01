Перес не понимает Анчелотти. Роль Беллингема и игровое время молодежи
Президент мадридского клуба недоволен происходящим
Флорентино Перес откровенно недоволен результатами, которые показывает мадридский «Реал». По его мнению, он сделал достаточно для того, что бы результаты были лучше, подписав лучших в мире игроков и не отпуская многих звезд, уже бывших в команде, несмотря на отличные предложения по их продаже, сообщает Relevo.
Основными точками расхождения с главным тренером «сливочных» Карло Анчелотти являются:
- Роль Беллингема на поле;
- Уровень доверия к Чуамени;
- Игровое время молодых Гюлера и Эндрика.
Все эти причины были обговорены между Флорентино Пересом и Карло Анчелотти, после которых итальянскому тренеру предстоит провести сложную работу.
«Реал» идет вторым в чемпионате, отставая от «Барселоны» на 6 очков. В Лиге Чемпионов мадридцы набрали 6 очков из 9 возможных.
Тем временем Куртуа вернулся к тренировочному процессу.
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