Перес не понимает Анчелотти. Роль Беллингема и игровое время молодежи

Флорентино Перес откровенно недоволен результатами, которые показывает мадридский «Реал». По его мнению, он сделал достаточно для того, что бы результаты были лучше, подписав лучших в мире игроков и не отпуская многих звезд, уже бывших в команде, несмотря на отличные предложения по их продаже, сообщает Relevo.

Основными точками расхождения с главным тренером «сливочных» Карло Анчелотти являются:

Роль Беллингема на поле;

Уровень доверия к Чуамени;

Игровое время молодых Гюлера и Эндрика.

Все эти причины были обговорены между Флорентино Пересом и Карло Анчелотти, после которых итальянскому тренеру предстоит провести сложную работу.

«Реал» идет вторым в чемпионате, отставая от «Барселоны» на 6 очков. В Лиге Чемпионов мадридцы набрали 6 очков из 9 возможных.

Тем временем Куртуа вернулся к тренировочному процессу.