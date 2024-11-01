Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перес не понимает Анчелотти. Роль Беллингема и игровое время молодежи
Испания
01 ноября 2024, 18:46 | Обновлено 01 ноября 2024, 18:59
564
0

Перес не понимает Анчелотти. Роль Беллингема и игровое время молодежи

Президент мадридского клуба недоволен происходящим

01 ноября 2024, 18:46 | Обновлено 01 ноября 2024, 18:59
564
0
Перес не понимает Анчелотти. Роль Беллингема и игровое время молодежи
ФК Реал. Флорентино Перес и Карло Анчелотти

Флорентино Перес откровенно недоволен результатами, которые показывает мадридский «Реал». По его мнению, он сделал достаточно для того, что бы результаты были лучше, подписав лучших в мире игроков и не отпуская многих звезд, уже бывших в команде, несмотря на отличные предложения по их продаже, сообщает Relevo.

Основными точками расхождения с главным тренером «сливочных» Карло Анчелотти являются:

  • Роль Беллингема на поле;
  • Уровень доверия к Чуамени;
  • Игровое время молодых Гюлера и Эндрика.

Все эти причины были обговорены между Флорентино Пересом и Карло Анчелотти, после которых итальянскому тренеру предстоит провести сложную работу.

«Реал» идет вторым в чемпионате, отставая от «Барселоны» на 6 очков. В Лиге Чемпионов мадридцы набрали 6 очков из 9 возможных.

Тем временем Куртуа вернулся к тренировочному процессу.

По теме:
Тренер Жироны рассказал, когда команда начнет побеждать
Огорчил Лунина и Реал. Определен лучший игрок Ла Лиги в октябре
Одноклубник Цыганкова выпал из строя на несколько недель
Реал Мадрид Карло Анчелотти Флорентино Перес Джуд Беллингем Орельен Тчуамени Арда Гюлер Эндрик чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Данііл Киріяка Источник: Relevo
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Футбол | 01 ноября 2024, 11:48 0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец

Смотрите 3 ноября в 18:00 видеотрансляцию матча 12-го тура УПЛ

Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
Футбол | 01 ноября 2024, 16:29 7
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка

Семья Андрея и Юлии Пятовых распадается

Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
Бокс | 01.11.2024, 07:47
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
«Мой новый красавец». Жена Лунина получила дорогой подарок от мужа
Футбол | 01.11.2024, 16:52
«Мой новый красавец». Жена Лунина получила дорогой подарок от мужа
«Мой новый красавец». Жена Лунина получила дорогой подарок от мужа
«На этот раз он нокаутирует». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 31.10.2024, 22:20
«На этот раз он нокаутирует». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
«На этот раз он нокаутирует». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
01.11.2024, 10:22 3
Футбол
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
30.10.2024, 18:08 7
Футбол
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
30.10.2024, 18:10 113
Футбол
Уволили олимпийского призера. Семь бойцов покинули UFC
Уволили олимпийского призера. Семь бойцов покинули UFC
30.10.2024, 16:49
MMA
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена Лаутаро Мартинеса – она круче Золотого мяча
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена Лаутаро Мартинеса – она круче Золотого мяча
31.10.2024, 04:36
Футбол
Эдди ХИРН: «Знаете, в чем Усику нет равных?»
Эдди ХИРН: «Знаете, в чем Усику нет равных?»
31.10.2024, 08:59 3
Бокс
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
01.11.2024, 08:22 53
Футбол
Динамо сыграло договорный матч. Что известно?
Динамо сыграло договорный матч. Что известно?
31.10.2024, 13:58 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем